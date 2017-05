Zkrátí modernizace trati cestu do Olomouce?

Z Krnova do Olomouce je to po kolejích 87 kilometrů. Vlakům cesta trvá téměř dvě hodiny. Lze přepravu na této trati zrychlit?

Cesta vlakem z Krnova do Olomouce dnes trvá téměř dvě hodiny. Může ji zkrátit modernizace a elektrifikace? To má prověřit studie proveditelnosti.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Těžko bychom hledali pomalejší trať, než je ta z Krnova přes Bruntál do Olomouce. Je jediným důvodem pomalé jízdy velký počet zastávek, tunelů, zatáček a nebezpečných úseků nebo také celkově zastaralá trať? Mohly by tudy jezdit elektrické lokomotivy rychleji než dieselové?

INICIATIVA DVOU KRAJŮ, OPAVY A KRNOVA

O tom, zda existuje nějaká cesta ke zrychlení dopravy z Opavy přes Krnov do Olomouce, diskutují místní i krajské samosprávy už řadu let, ale zatím s nulovým výsledkem. Zástupci Krnova a Opavy proto nyní přišli s novou iniciativou. Deklarovali ochotu se finančně podílet na zpracování takzvané studie proveditelnosti.

Ta by měla prověřit, zda modernizace a případná elektrifikace železniční tratě Opava-východ - Krnov - Olomouc opravdu může zvýšit rychlost vlaků a cestujícím výrazněji zkrátit dobu cestování.

Jednání na toto téma se uskutečnilo koncem dubna na Krajském úřadě Olomouckého kraje. Zúčastnili se ho zástupci Moravskoslezského a Olomouckého kraje, Krnova, Bruntálu a Opavy, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a Koordinátora integrovaného dopravního systému.

Všichni účastníci se shodli, že modernizaci a elektrifikaci této trati v zásadě podporují. S výsledkem dubnového jednání bude nyní seznámeno Ministerstvo dopravy, které by mělo rozhodnout, zda se zpracováním studie proveditelnosti bude SŽDC opravdu zabývat.

„Mé dojmy ze setkání jsou pozitivní se závěrem, v jaký jsme myslím všichni doufali. Je dobré, že zájem projevily oba kraje. Byl poslán dopis panu ministru Ťokovi, tak uvidíme, co bude dál," konstatoval náměstek opavského primátora Josef Stiborský.

Podle něj trati modernizace pomůže. „Pokud trať projde rekonstrukcí, věřím, že se na ni vrátí také více cestujících. Zkrátí se dopravní časy. Myslím, že by to mohlo být i zajímavým příslibem pro kraj z hlediska přísunu nových investorů. Přece jen je to oblast trochu odlehlá," doplnil.

Cestující se trati vyhýbají. „Sledujeme tím jediný cíl. Chceme, aby se modernizace tratě dostala mezi strategické záměry Správy železniční dopravní cesty SŽDC. Současný stav tratě je tristní. Cestující z Krnova se jí proto, pokud mohou, snaží vyhnout. Buď se do Olomouce dostávají vlakem před Ostravu, nebo jezdí autem a až v Olomouci přestupují do vlaku.

Byť na trati ani po modernizaci nedosáhneme zázraku, čas by se zkrátit mohl," uvedl místostarosta Krnova Michal Brunclík (ČSSD), který na schůzce také upozornil partnery na tristní stav infrastruktury v okolí tratě. „Opět jsem poukázal žalostný stav nádražních budov nejen v Krnově, ale i v Moravském Berouně, Domašově nebo Dětřichově," dodal Brunclík.

Železniční trať v úseku Krnov - Bruntál - Olomouc v současné době nevyhovuje požadavkům železnice 21. století. „Elektrifikace podle mě není to nejdůležitější, protože sama vyšší rychlost nepřinese. Klíčová je modernizace trati, neboli výměna železničního svršku a spodku a výměna zabezpečovacího zařízení. Důležité je odstranění propadů rychlosti.

Na trati Krnov - Olomouc je rychlost v údolí Bystřice lokálně snížena až na 10 kilometrů za hodinu, a navíc zde i rychlíky zastavují na každém rohu. To všechno přispívá k neúnosně dlouhým jízdním dobám," doplnil Michael Cestr z Krnova, který je odborník na dopravní stavby.

Podle jeho odhadu by moderní dieselová souprava s dobrou akcelerací a omezeným počtem zastávek dosáhla i za současného technického stavu trati jízdní dobu Krnov - Olomouc kolem hodiny a půl. Kompletní modernizace by podle něj mohla na většině úseků zvýšit traťovou rychlost na 100 kilometrů v hodině.