Vladimír Blucha: Ptal jsem se žáků: Měli jsme se Hitlerovi bránit, nebo ne?

/ROZHOVOR/ Pokud novinář potřebuje nějakou informaci z krnovské historie, má kroniku města v elektronické podobě. Za jakých okolností vnikla poštovní známka se znakem města Krnova nebo co předcházelo otevření hraničního přechodu do Polska, fundovaně zaznamenal krnovský kronikář Vladimír Blucha.

Krnovský historik a spisovatel Vladimír BluchaFoto: DENÍK / Fidel Kuba

Lidé ho znají také jako pedagoga, spisovatele a historika. Nedávno jsme se dozvěděli, že byl také jedním z prvních krnovských hokejistů. Nechce se věřit, že oslavil již 85. narozeniny.

Proč jste se vlastně začal věnovat popularizaci historie Krnovska?

Já bych spíš čekal, že město s tak bohatou historií zadá zpracování dávných událostí nějakému profesionálnímu autorskému týmu, ale pořád se nic nedělo, tak jsem se odhodlal do toho pustit sám. Kdyby se v Krnově tomu věnoval někdo jiný, nejspíš bych to nedělal, ale v šedesátých letech tady něco podobného chybělo.

V roce 1969 vyšla mnou zpracovaná historie města Krnova společně s geografií. Bylo to spíchnuté trochu narychlo, ale protože už tu byla sovětská vojska, tak hrozilo, že pokud s tím budu váhat, už to nevyjde nikdy.

Byl jste krnovským kronikářem v letech 1965–1969 a v letech 1990–2000, takže vám připadl zodpovědný úkol zaznamenat současnost pro budoucí generace. Shodou okolností jste byl postaven před dilema, jaký jazyk zvolit při popisu vpádu vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968.

Že bych měl zkusit vzít místo kronikáře mě tehdy přesvědčil Jarek Foltýn. Věčná škoda že v elektronické podobě nejsou veřejnosti k dispozici také starší kroniky Krnova nebo překlady významných německých zdrojů.

Jak těžké bylo pro kronikáře zapsat události roku 1968, nejlépe dokládá skutečnost, že v krnovských kronikách existují dva různé záznamy o tomto roce. Ten původní je můj, po roce 1970 moje zápisy z krizových let v kronice přepsal pan Dundálek, aby lépe odpovídaly interpretaci v době normalizace.

Vaše rodina patřila mezi první Čechy, kteří se po ukončení války v květnu 1945 začali stěhovat do Krnova. Jaké to bylo, když jste v Krnově začal chodit do školy?

Nastoupil jsem na krnovské gymnázium v září 1945. Tehdy byla všude rozbitá okna z náletů na konci války a někde měli i slámu na utěsnění. Takže to byla doba, kdy ve škole za pochodu složitě sháněli materiál na opravu i profesory. Pořád se scházeli a vymýšleli jak dál.

Naše třídní byla paní Antonie Straková, která učila matematiku a deskriptivu, tedy předměty, ze kterých jsem také maturoval.

Vyučovala se tenkrát na krnovském gymnáziu latina, kterou každý historik jistě ocení?

Byli jsme jen jedna třída v ročníku, a proto nastalo dilema. Gymnázia se tehdy dělila na technická a klasická, takže i naše třída se musela rozhodnout pro některý z těchto směrů. U nás byla většina spolužáků pro techniku, zatímco já bych raději dal přednost třeba té latině. Musel jsem se ale podrobit většině.

Když jsem šel studovat historii do Olomouce, tam už se nikdo se studentem nemazlil, jestli na gymnáziu měl příležitost studovat základy, nebo ne.

Nedávno se čtenáři Deníku dozvěděli, že jste nejen pedagog, historik, kronikář a spisovatel, ale také jeden z prvních hokejistů, který hrál za Krnov už v zimní sezoně 1948/1949. Jak vzpomínáte na váš oddíl Botostroj Krnov?

„Jak jsme se postupně zlepšovali, ukázalo se, kdo má na hokej talent a kdo je spíš průměrný hráč. Já jsem jako pravý obránce patřil spíš k těm průměrným. Trenér nás vedl k tomu, abychom fungovali jako celek a hlavně pořád stříleli na branku.

Když nebyl led, měli jsme suchý trénink. To jsme šli na Petrovickou ulici, kde bylo travnaté fotbalová hřiště. Bylo jinde než to dnešní, bylo takové zastrčené. Měli jsme tam hokejovou branku a před ní na zemi vyhlazené prkno. Na něj se dal puk, kterým jsme se zkoušeli trefit do branky. Účelem bylo naučit nás, aby puk neklouzal, ale letěl vzduchem.

Vrcholem hokejového umění byl blafák, kdy puk letěl vysokým obloukem do rohu. Tehdy jsme si chtěli zahrát jen tak, aby u toho bylo veselo a bavilo to nás i naše fanoušky. I když mezi námi někdy vznikly problémy, vždy jsme byli především kamarádi, přestože se v naší výkonnosti začaly objevovat dost velké rozdíly. Třeba náš brankář měl hodně co dohánět, ale stejně jsme ho měli rádi.

Víte jako historik něco o počátcích bruslení v Krnově?

Z vlastní zkušenosti mohou potvrdit, že po válce lidé v Krnově hodně a rádi bruslili, takže na kluzišti pořád bylo plno. Tehdy bylo kluziště na Říčním okruhu, co je dnes restaurace Kartáč. Podle toho, jaké mělo kluziště zázemí, můžeme usuzovat, že lidé v Krnově moc rádi bruslili i v dobách, kdy se tu mluvilo německy.

Četl jsem, že úplně prvním místem, kde se v Krnově prokazatelně bruslilo, byl zbytek hradního příkopu. V létě se v hradním příkopu jezdilo na loďkách, a když zamrzl, Krnované si obuli brusle. Ještě neměli opravdické brusle, jen dřevěné držáky, do kterých se vsadil ocelový nůž.

Z toho vodního příkopu, na kterém Krnované začali bruslit, ještě nedávno ve Smetanových sadech zbylo jezírko. Marně jsem se přimlouval, aby ho nerušil a ponechali jako památku.

O historii přednášíte nejen v knihovně nebo na akcích krnovského muzea, ale jako pedagog také rád chodíte za mládeží do škol. Jaké z toho máte zážitky?

Měl jsem například besedu na bývalé první devítiletce o roce 1938. Vysvětlil jsem žákům, jaká byla situace v období mobilizace. Na jak dlouho bychom dokázali Němce zadržet, jaké jsme měli spojence, jaké mezi nimi byly vztahy a problémy i co by pro Československo znamenalo spojenectví se Stalinem.

Chtěl jsem mládež zapojit, a tak jsem jim v závěru položil anketní otázku, kterou se zabývá asi každá generace: Měli jsme se Hitlerovi bránit, nebo ne? Naprostá většina odpověděla, že ne. Nikdo se neozval pro obranu Československa, ani když jsem vysvětloval obrovský rozsah mobilizace a vysokou morálku našich vojáků, kteří přijali povolávací rozkaz nadšeně a byli ochotni splnit svou vlasteneckou povinnost a při tom třeba i padnout.

Věděli, že jdou bránit svou rodinu a děti, nejen nějakou pomyslnou republiku. Vzhledem k tomu, jak byl v předchozích generacích rozšířený názor „měli jsme se bránit", byl jsem zaskočený, že se mezi těmi nejmladšími nikdo neozval.

Vladimír BluchaPochází z Mokrých Lazců na Opavsku. Když během bojů druhé světové války vyhořel domek, ve kterém bydleli jeho rodiče, našli v červnu 1945 nový domov v Krnově. Po maturitě v roce 1950 na krnovském gymnáziu získal pedagogickou kvalifikaci. Po základní vojenské službě pracoval na Okresním národním výboru v Krnově.



Nikdy se nesmířil s tím, že okres Krnov v roce 1960 zanikl, a patřil k nejznámějším iniciátorům jeho obnovy. V letech 1960 až 1970 učil na krnovské Základní škole na Dvořákově okruhu a pak v letech 1970 až 1990 ve škole v Opavské ulici. V letech 1965 –1969 a v letech 1990 – 2000 byl kronikářem města Krnova.



Jeho články vycházely v různých novinách a časopisech. Byl také předsedou krnovského odboru Matice slezské. Působil v organizacích geografů, archeologů a numismatiků. K jeho nejznámějším knihám patří Klíč k domovu, Vysoké nebe, Velký požár nebo Město mezi dvěma řekami. Osudy svých předků zpracoval v knize Řeka mého rodu a rod mé řeky.