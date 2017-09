Vláda rozhodla: výstavba přehrady se odkládá

Stavba přehrady Nové Heřminovy měla začít v roce 2020. Zahájení se o pět let odkládá.

Stavba přehrady Nové Heřminovy měla začít v roce 2020. Zahájení se o pět let odkládá.Foto: archiv Povodí Odry

Dřív, než se začne stavět nádrž za dvě miliardy korun, musí být ze zátopového území přeložena silnice první třídy mezi Zátorem a Novými Heřminovy. Přeložka je v tomto případě vlastně obchvat budoucí nádrže, který představuje další náklady kolem jedné miliardy korun.

NEJDŘÍV OBCHVAT, AŽ POTOM PŘEHRADA

Generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč ještě nedávno na setkání občanů Nových Heřminov odmítl prozradit, zda přehrada a obchvat mají být realizovány na základě společného stavebního povolení jako jedna stavba, nebo zda se počítá s etapizací.

Dnes, na základě nového usnesení vlády, už je jasno. Nejdřív má být hotový obchvat, až potom se může začít stavět samotná přehrada. Tím se odsouvá původní termín.

Plánované zahájení výstavby přehrady se zpozdí nejméně o pět let.

POVODÍ ODRY JEDNÁ O VÝKUPECH S ŘSD

Vláda pověřila výkupem pozemků pro obchvat Povodí Odry, přestože silnice nemá žádný protipovodňový efekt a její funkce je spíš dopravní než vodohospodářská.

„Nové nařízení vlády nám uložilo za dva roky vykoupit pozemky nutné pro stavbu obchvatu kolem nádrže. Na to dostaneme padesát milionů korun. Následně by stavba měla být převedena do kompetence Ředitelství silnic a dálnic ŘSD. Dostali jsme nařízením náměstka ministra uloženo toto zahájit, takže už si s ŘSD vymezujeme území, které bude vykoupeno.

Až pak můžeme začít budovat vodní dílo, které má přispět k ochraně Krnovska a Opavska před povodněmi,“ uvedl ve zpravodajství České televize technický ředitel Povodí Odry Petr Březina.

VODOHOSPODÁŘSKÁ NEBO DOPRAVNÍ?

Obchvat nádrže byl vyprojektován na pozemcích o výměře 220 tisíc metrů čtverečných. Z toho asi 130 tisíc metrů je už dnes ve vlastnictví státu, ale zbytek je třeba vykoupit. A proč má být přeložka silnice ve fázi výkupu pozemků formálně vedena jako vodní dílo? Aby majitelé pozemků dostali vyšší výkupní ceny, než na jaké mají nárok u dopravní stavby.

„Velkým rizikem by byl výkup nemovitých věcí potřebných pro přeložku silnice I/45 ze strany ŘSD, které by muselo postupovat v souladu se zákonem a vykupovat tedy pozemky řádově za nižší ceny. Proto je navrhován zmíněný postup.

Nemovité věci je doporučeno vykoupit Povodím Odry, a to ve stejné úrovni jednotkových náhrad, za které byly vykupovány nemovité věci pro vodní dílo a opatření na vodních tocích v Nových Heřminovech,“ uvádí předkládací zpráva, na základě které vláda rozhodovala.

POTÍŽE SE ZÁTOREM

Ředitelství silnic a dálnic ČR, které pracuje na dokumentaci obchvatu pro územní řízení, obdrželo nesouhlasné stanovisko zastupitelstva Zátoru. Zátorští zastupitelé nesouhlasili s navrženým řešením mimoúrovňové křižovatky. Z důvodu minimalizace kolizí při územním řízení ŘSD okamžitě zajistilo přeprojektování sporné křižovatky.

Zastupitelstvo Nových Heřminov nesouhlasí s výstavbou přehrady ani obchvatu dřív, než bude posouzena bezpřehradová varianta protipovodňové ochrany.