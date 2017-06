Vesnicí roku v kraji se staly Větřkovice, Zátor se umístil třetí

Letošního třiadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku se účastnilo 213 obcí z celého Česka. V tuto chvíli v soutěži pokračuje za každý kraj vždy jen jedna, a to ta vítězná. Reprezentovat Moravskoslezský kraj a zároveň bojovat o titul Vesnice roku 2017 budou Větřkovice.

Soutěž Vesnice roku. Ilustrační foto.Foto: Deník/Libor Plíhal

„Za to, že jsme vyhráli a získali Zlatou stuhu, jsem pochopitelně velmi rád. Je to ale ocenění pro celou vesnici, pro všechny obyvatele. Protože jsou to oni, kdo ji tvoří. Nyní nás však čeká spousta práce. Během jednoho měsíce se musíme připravit na slavnostní ceremoniál předávání ocenění v rámci celého kraje, který u nás proběhne v neděli 23. července," konstatoval starosta obce Miroslav Černoch.

Větřkovice tak pokračují ve stopách Velkých Hoštic, které stejné ocenění získaly v loňském roce. V pozadí však nezůstává ani další obec z opavského okresu, která se letošního ročníku soutěže účastnila, a sice Neplachovice. Ty nakonec získaly Bílou stuhu za činnost mládeže.

„Z celého kraje letos soutěžilo jen osm obcí, a proto mohla komise udělit jen dvě stuhy. A je určitě skvělé, že obě dvě putují na Opavsko," poznamenal. Hodnotící komise znovu zavítá do Větřkovic v termínu od 3. do 9. září, kdy se bude obec prezentovat již na celorepublikové úrovni. Kromě sebe samotné ale bude muset představit i Moravskoslezský kraj.

V bruntálském okrese se z bronzové příčky může radovat obec Zátor. „Z ocenění mám velikou radost, děkuji všem za pomoc a spolupráci. Jsem přesvědčena o tom, že jako vesnice umíme táhnout za jeden provaz, jsme dobrý, kvalitní kolektiv a příště, bude-li chuť, vyhrajeme," komentovala úspěch v soutěži starostka Zátoru Salome Sýkorová.

„My už totiž jedno cenné vítězství máme klape nám to a vidím, že sportovat, bavit se a pracovat s obcí lidi baví a těší a to je to největší vítězství. Myslím, že se umíme posunout dál a dotvořit naši obec k obrazu svému se skromným cílem aby se nám tady dobře žilo," pochválila své spoluobčany.

OCENĚNÍ MÍŘÍ I DO TŘEMEŠNÉ

V rámci soutěže se udělují ještě další vyznamenání ocenění Zlatá cihla za příkladnou stavbu získala Třemešná, a to za kapličku v Rudíkovech.

„Kapličku, kterou jsme přihlásili do soutěže, jsme opravili s přispěním Státního zemědělského intervenčního fondu, současně jsme opravili i malou budovu hasičské zbrojnice, chtěli jsme, aby toto místo poutalo pozornost místních i návštěvníků. Jsme rádi, že se nám podařilo obec zvelebit a z ocenění máme nesmírnou radost," uvedl starosta Třemešné Rostislav Kocián.

Veronika Bernardová, Gabriela Mathiasová