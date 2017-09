Veronika Kozlíková: Chceme zapálit v lidech plamínek potřeby něco dělat

/ROZHOVOR/ Právě se rozbíhá nový školní rok a s ním přichází i otázka, jak děti zaměstnat ve volném čase. V jakých aktivitách je podpořit? Co by je bavilo? Co nového by se mohli mimo školu naučit?

Veronika KozlíkováFoto: DENÍK / Fidel Kuba

Možná ale, že přemýšlíte i nad svým volným časem. Neměla bych víc sportovat? Chodit víc mezi lidi, najít si nové známé? Ale kam? Se všemi těmito problémy nám může poradit osoba nejpovolanější – ředitelka Střediska volného času Krnov Veronika Kozlíková. Jaké novinky připravujete v letošním školním roce? V prostoru po bývalé cukrárně budeme v průběhu školního roku otevírat nové mateřské centrum. Navážeme na cvičení rodičů s dětmi, které u nás funguje už mnoho let. Nyní chodí maminky třikrát týdně, mají hodinu řízený program a pak mají hodinu na to, aby mohly s dětmi využít všechny hračky, vybavení a učební pomůcky k trávení vlastního volného času. Potom se musí sál vyklidit a připravit na další aktivity. Mateřské centrum proto bude mít velkou výhodu v tom, že ten prostor bude přímo určený právě rodičům s dětmi. Také počítáme s tím, že bude k dispozici nejen třikrát týdně, ale od pondělí až do neděle. Od pondělí do pátku bude připravený program – každý den nějak zaměřený, jednou pohybově, pak zase výtvarně, tvořivě a v sobotu a neděli bude program volný. To zní lákavě. Mateřské centrum bude tedy takový prostor na hraní? Nejenom. Minimálně jednou za měsíc chceme pozvat odborníka na téma, které rodiče malých dětí řeší. Výživu, výchovu a jiné. Zájem o konkrétní téma mohou rodiče sdělit v anketě nebo se na něm s námi domluvit. Ve večerních hodinách pak bude možné prostor využít například pro pilates nebo jógu. Bude tam zateplená podlaha, a tím pádem bude místo pro cvičení velmi pohodlné. Doufám, že se nám to podaří hezky propojit. Takže to máte připraveno pro maminky. Myslíte i na seniory? Pro seniory máme kreativní tvořivé kurzy a velmi oblíbené je cvičení – bodystyling s Irini, boubelaté cvičení, zumba, jóga, pilates. Pravdou je, že tam docházejí spíše ženy seniorky. Pro muže proto letos otevíráme laserovou střelnici, věříme, že by je to mohlo zaujmout. Pořádáme kurzy keramiky a tam chodí v dopoledních hodinách senioři pravidelně. Ve spolupráci s naším zřizovatelem, městem Krnov, pak pořádáme večery pro seniory a také dny zdraví. Navštěvujeme domov pro seniory – když mají nějakou akci, často se angažujeme i my. Třeba tam vystupují děti z našich souborů. Určitě ale máme ještě rezervy a přemýšlíme, jak bychom nabídku pro tuto generaci mohli rozšířit. A pro děti? Na jaké nové kroužky se mohou děti těšit? Připravujeme několik nových zájmových útvarů – sportovně založení se mohou těšit třeba na kin-ball nebo výuku badmintonu. Otevíráme také atletiku, o kterou byl v minulém roce velký zájem, nově i pro předškoláky. Úplnou novinkou je mediální kroužek pro všechny nadšené pisálky, kteří si chtějí vyzkoušet, jaké to je být novinářem. A nabídneme i tvořivé aktivity pro dospělé. Středisko sídlí v budově bývalého střeleckého domu na Dobrovského ulici v Krnově. Máte prostory i jinde? Kde všude vás lidé mohou najít? Na Žižkově ulici máme keramickou dílnu, výtvarný ateliér a tělocvičnu pro bojové sporty – aikido a jiu-jitsu. Fungujeme také v různých tělocvičnách po Krnově, na bazéně, zimním stadionu a i mimo Krnov v Branticích a v Úvalně. Momentálně jednáme se Stájí Láryšov o možnosti provozovat tam jezdecký kroužek. Jaké máte přání do budoucna? Přeji si, aby středisko fungovalo jako centrum setkávání různých generací. V dnešní době se často míjíme. Tradiční hodnoty se jakoby vypařují. Chceme proto, aby u nás měly děti i další generace možnost zažít a nést tyto hodnoty dál. Pedagogům, kteří tady pracují, i externistům, nám všem jde o myšlenku předat to dobré. Zapálit v lidech plamínek potřeby něco dělat – a je jedno, jestli je to třeba orientační běh nebo cokoli jiného. Prostě potřebu být v něčem aktivní, to je fajn.

Autor: Gabriela Mathiasová