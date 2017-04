Velikonoční jarmark na zámku v Bruntále

Velikonoce na zámku nabízí kulturní program, trhy a výstavu výrobků zaslaných do soutěže Bruntálská kraslice 2017.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Karel Pech

Muzeum v Bruntále přivítá jaro již tradičním velikonočním jarmarkem. Uskuteční se v prostorách bruntálského zámku a jeho zahradách v sobotu 8. dubna od 9 do 15 hodin.

Pořadatelé mají přislíbenou účast prodejců nejrozmanitějšího zboží – od keramiky přes malované hedvábí, vitráže, výrobky ze dřeva a patchworku, svíčky, domácí sirupy a džemy, šperky až po velikonoční vazby a dekorace.

Krásnou jarní atmosféru milovníkům dobrého jídla a pití zpříjemní v zámecké zahradě prodejci s bohatým občerstvením. Děti i dospělí se mohou těšit na živá kůzlátka.

Návštěvníky uvítá v 9 hodin před zámkem koncertem pod širým nebem Městský dechový orchestr.

V prostorách zámecké kočárovny zazpívají a zatančí děti bruntálských mateřských a základních škol, klienti Polárky a skupina Nic moc. Děti ze základní školy v Okružní ulici se představí na zámeckém nádvoří. V zámecké kapli bude koncertovat Duo Zvara a ženský komorní sbor Puellae Cantantes. Čas od 13 do 15 hodin je vyhrazen cimbálové muzice Cvilíňa, která působí při Základní umělecké školev Krnově.

Již tradičně je ve sklepě připravena pro všechny návštěvníky velikonoční dílna.

Zde za symbolickou cenu si mohou malí i velcí ozdobit vlastní kraslici či perníček, uplést pomlázku, vyrobit věneček z březového proutí nebo závěs do prostoru. Novinkou letošního jarmarku je i možnost zkrášlit si vlastní velikonoční keramickou ozdobu.

Kromě dílen čeká na návštěvníky ve sklepě i výstava soutěžních kraslic. Ta je otevřena do 30. dubna. Pro návštěvníky bude zpřístupněna i výstava „Jesenický šperk" a „Příroda Bruntálska".

Jednotné vstupné činí 20 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma. Každou celou hodinu si lze projít i zámeckou expozici – rovněž doplněnou jarní výzdobou. To již za plné vstupné.