Ve Vrbně mají Vrbnoland

V polovině ledna založené nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které ve Vrbně pod Pradědem provozuje bruntálská nezisková společnost Liga, naplno rozjelo činnost.

Má už za sebou první větší akci Turnajový den, který přilákal desítky dětí. Utkaly se například ve stolním fotbale, vzdušném hokeji či v šipkách, procvičily se také v Morseově abecedě a vyzkoušely své schopnosti při hrách na procvičení paměti.

„Chtěli jsme k nám přilákat další děti, a to zejména ty starší, jsme totiž zařízením pro věkovou skupinu od 6 do 26 let. Na celkovou návštěvnost si ale nemůžeme stěžovat. Podle naší evidence k nám chodí od 40 do 60 dětí denně a zaznamenali jsme i rekordní účast, kdy se návštěvnost těsně přiblížila stovce," uvedla pracovnice nízkoprahového zařízení Tereza Musilová.

Do klubu si ale děti nechodí jenom hrát. Mohou si zde něco zajímavého vyrobit a zájem je také o doučování. „To doučování je vlastně ze všech předmětů, já třeba chodím nejvíc na angličtinu a baví mě to, protože to je jiné, než ve škole," potvrdila třináctiletá Daniela, která do klubu chodí pravidelně.

Nové nízkoprahové zařízení zprvu nemělo vlastní jméno. Před několika dny se to však změnilo. Z přehršle návrhů si samotní uživatelé vybrali jméno Vrbnoland, podle dětí byl tento název ze všech návrhů ten nejvýstižnější.

