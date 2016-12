Ve vánočním Prostřeno vařila svým hostům Lucie z Krnova

Ve vánočních dílech televizní soutěže Prostřeno vaří dva muži a tři ženy z Moravskoslezského kraje. Jednou z nich je Lucie Czodorová z Krnova.

Soutěžící Lucie z Krnova televizním divákům ukázala své kuchařské umění, pozvala kamery do svého soukromí a prozradila, jaké vánoční tradice dodržuje její rodina.Foto: DENÍK / Gabriela Mathiasová

Kulinářský pořad Prostřeno v pondělí pozval televizní diváky do Krnova, kde byli servírováni špenátoví šneci, kuřecí vývar, vepřová panenka a domácí tiramisu.

Prostřeno představilo pětici soutěžících z našeho kraje. Jako první předvedla svou gastronomii i soukromí Lucie Czodorová z Krnova.

Lucii je oblast gastronomie blízká. Vyučila se v oboru kuchařka servírka a pracovala jako pomocná síla v kuchyni. Nyní je bez práce, má dvě děti a bydlí s nimi sama v bytě 2+1.

Moderátoři Prostřeno představili Krnov jako „hornoslezské město vzdálené 22 kilometrů od Opavy, s historií, která sahá do 13. století." Možná měli vztáhnout polohu Krnova spíše k bližšímu okresnímu městu Bruntál.

Na ilustračních záběrech se televizním divákům představil cvilínský kostel i krnovská radnice. Natáčení se trefilo do termínu farmářského trhu, takže Lucie se vydala pro koření ke stánku na náměstí.

PŘÍPADNÁ VÝHRA PŮJDE NA DÁRKY

Krnovanka se do pořadu přihlásila sama. „Chce na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je. Pokud vyhraje, tak peníze použije na koupi vánočních dárků pro děti, případně na nějaké věci do bytu a na dovolenou. Sama o sobě tvrdí, že je klidná, přátelská a dokáže říct ostatním do očí, co si myslí. Má ráda dobrou zábavu.

Nejvíce času věnuje svým dětem. Ráda chodí na procházky a doma vaří. Vaření ji baví a největší radost má, když jejím hostům chutná," představili Lucii na webových stránkách iprima.cz. Krnovanka ještě o sobě prozradila, že u stolu nesnáší hloupé řeči a arogantní chování. Na nic z toho v krnovském dílu Prostřeno naštěstí nedošlo.

ZLOMENÁ ŽIDLE JEN ROZPROUDILA ZÁBAVU

První soutěžní večer proběhl ve veselé náladě. Salvy smíchu neutichly ani tehdy, když se pod jedním z hostů zlomila židle. Host Michael si za nehodu tak trochu mohl sám. Když ho hostitelka předem upozornila na problém a požádala o opravu, řekl, že to neumí a že u nich doma vše opravuje žena.

Ani host Radek se k ničemu neměl. Dost se tomu divila Jana, která má za manžela Řeka, ale Radek jí to vysvětlil: „Co se divíš, český muž."

Pětice lidí, která v Krnově absolvovala první soutěžní večer, nakonec vše zvládla. Luciino vaření a připravenou zábavu ohodnotili její hosté 24 body. Pro Krnovany jistě bude zajímavé sledovat Prostřeno až do pátku, kdy se definitivně rozhodne o vítězi.

Gabriela Mathiasová