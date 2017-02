Ve Skrbovicích opravují starý hřbitov

Neuvěřitelnou proměnu prodělal nevyužívaný, opuštěný a naprosto zanedbaný hřbitov ve Skrbovicích, místní části obce Široká Niva. Z místa, které ze všeho nejvíc připomínalo černou skládku, kam lidé vyváželi třeba nepotřebnou zeminu nebo stavební suť, se pomalu stává důstojné pietní místo.

Hřbitov ve Skrbovicích se po létech chátrání stává důstojným pietním místem.Foto: Ladislav Olejníček

„Před časem k nám přišla skupina dobrovolníků z brněnské společnosti Reconciliatio s nabídkou, že se pustí do zvelebení opuštěného hřbitova ve Skrbovicích. Zpočátku jsem tomu sice moc nevěřila, ale za zkoušku to stálo. Postupně se obec k jejich aktivitě připojila, poskytli jsme nějaké peníze a výsledek je znát. Už se za ten hřbitůvek nemusíme stydět," řekla starostka Široké Nivy Alena Mátéová.

Nejednalo se přitom o nijak závratnou sumu, přičemž nejdražší byla nová střecha na bývalé márnici. Úpravy ale ještě ani zdaleka neskončily.

„Čeká nás třeba obnovení původní obvodní zdi hřbitova, chtěli bychom sem instalovat informační tabuli a kříž, který tam kdysi stával, a v opravené bývalé márnici umístit dobové fotografie a předměty, které byly nalezeny při úpravě hřbitova. Hřbitov s bezprostředním okolím bychom chtěli parkově upravit a zřídit zde posezení, takové odpočinkové místo pro turisty." doplnila starostka Mátéová.

Obec ale nechce usilovat o zprovoznění hřbitova. Mělo by se z něj stát opravdu důstojné pietní místo, kde by se mohli lidé posadit, odpočinout si, najít zde poučení a třeba se i zamyslet nad tím, jak to v těchto místech vypadalo kdysi.

V minulosti stávala u hřbitova kaple sv. Antonína Paduánského, postavená v roce 1743. Bohoslužby se zde konaly ale jenom příležitostně, například na tak zvaný Den slibů, jež byl dodržován na paměť povodně, která Skrbovice postihla v roce 1813.

Kapli se už ale obnovit nepodaří. V souvislosti se vznikem vojenského prostoru na přilehlém území byla v roce 1952 uzavřena a v roce 1962 zbourána, to už ale byla v naprosto zuboženém stavu. Z kostela se podařilo zachránit pouze oltářní obraz, který se nyní nachází ve farním kostele sv. Martina v Široké Nivě.

Ladislav Olejníček