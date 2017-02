Valentýnská recese

Pizza jako symbol lásky a současně odměna za obejmutí?

S tímto recesistickým nápadem přišel Jiří Gajdoš, když si objednal celou pizzu a pak si uvědomil, že pro dvě osoby to nejspíš bude příliš velké sousto, a navíc právě v úterý 14. února je Den sv. Valentina.

Pak už jen stačilo napsat na lepenkový karton výzvu kolemjdoucím, a improvizovaný valentýnský happening byl na světě. Lidé, kteří v úterý potkali tuto dvojici na krnovském náměstí, se marně snažili dopátrat, co tato akce má znamenat.

„Proč by to mělo něco znamenat? Pokud nás obejmeš dostaneš za to pizzzu, nic víc," bavil se mladý pár na účet nechápavých chodců, kteří se s něčím takovým v Krnově ještě nikdy nesetkali.