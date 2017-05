V muzeu bičů jsou exponáty z celého světa

Biče provázejí člověka už tisíce let, sloužily lidem k pohánění zvířat či k obraně proti šelmám.

V Janovicích u Rýmařova je westernový areál, kde se zájemci mohou v příležitostných kurzech naučit vrhat nožem, ovládat laso či práskat bičem. Nebo sem mohou zavítat na westernovou show či divadelní představení. Čerstvou novinkou je zde muzeum bičů.

Obliba v ovládání dlouhého biče se na Rýmařovsku zrodila před třiceti lety mezi trempy. Tak se k tomuto koníčku dostal i Ladislav Gin Šín z Rýmařova.

„Já jsem se tomu věnoval od svých sedmnácti let. Pojal jsem myšlenku, když už buduji centrum, které se kolem bičů a westernových dovedností točí, že udělám i něco, co veřejnost může seznámit s tím, co to bič je, jakou má historii, odkud pochází a podobně," vysvětlil Šín své pohnutky pro založení muzea bičů.

On sám biče sbírá, vyrábí a především skvěle ovládá, o čemž svědčí především dva tituly mistra světa v ovládání biče, získané na šampionátech v Las Vegas.

Návštěvníci muzea bičů zatím uvidí jen základ expozice, která se má v budoucnu rozrůst na zhruba sto exponátů. „Jsou tu naše trempské biče, maďarský bič, z kterého, jak už to bývá, vyšel i slovenský, naše klasické české historické hůlkové biče, které používal každý panský kočí, australský dlouhý hůlkový bič, který se vyvinul z našich evropských.

Australský bullockwhip, s kterým se poháněly těžké vozy, které přes australský kontinent vozily nejrůznější náklady. A celá plejáda bičů, které jsou atypické, jsou tady kozácké nagajky, peruánská fusta, jsou tu ruční jezdecké biče na obranu a možná i na trestání otroků, je tady vzácný rýmařovský kus klasický býkovec," ukazoval Ladislav Šín jednotlivé exponáty.

Vedle rozšíření sbírky pracuje ve spolupráci s muzei v Jičíně a v Chotěboři i na publikaci o historii bičů. A samozřejmě předává své zkušenosti.

„Za nás jsme se učili jeden od druhého. Dnes si vše můžete stáhnout na internetu. Pro nás to byla dlouhá cesta, ježdění, seznamování se s lidmi a stále chceme tuto tradici udržovat. Toto místo je místem setkání, jezdí nám sem zahraniční účastníci, jak bičaři, tak vrhači nožů, a potkávají se, přátelí se, sdělují si nejrůznější dojmy a informace a hlavně se učí jeden od druhého," zdůraznil přátelské hodnoty Gin Šín.

Muzeum je přístupné každý den od 9 do 17 hodin přes zdejší Infocentrum a Muzeum turistických známek.