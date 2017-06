V lesích Města Albrechtice zmizelo obecní dřevo

Při loňské inventuře se v lesích Města Albrechtice nepodařilo dohledat 700 kubíků dřeva. Toto množství představuje 30 aut plně naložených kládami. Co se s tím dá dělat?

Ilustrační foto. Foto: Deník

Při těžbě dřeva nikdy nelze ztrátám úplně zabránit, ale loňské manko zjištěné ve Městě Albrechtice představuje 7,3 procenta vytěženého dříví, a to už je opravdu hodně. Protože ztráty vznikají nejen chybami a nepřesnostmi, ale také krádežemi, případem se zabývá policie.

Albrechtičtí zastupitelé si pozvali odborného lesního hospodáře Jaroslava Hermana, aby jim vysvětlil, jak hlídá dřevo, za které je zodpovědný. Po loňském odhalení velkého manka byla jedním z opatření také personální výměna na postu odborného lesního hospodáře, takže Herman tuto funkci zastává teprve od ledna.

Ujistil zastupitele, že cítí zodpovědnost za dřevo i za procesy kolem těžby a evidence, takže musí být v lese každý den od rána do večera. Vzhledem k nejhorší kůrovcové kalamitě v historii není časově možné kontrolovat všechny těžaře v terénu, proto se soustředí hlavně na vytěžené dřevo na skládkách.

JAK UHLÍDAT OSM SKLÁDEK?

„Na vytěžené dřevo máme osm skládek a v lese disponujeme osmi fotopastmi. Můžete se zeptat pana Chovanioka, jak u něj pořád kupuji čerstvé baterie. Každý den vstávám ve čtyři, abych stihl ohlídat všechny skládky také fyzicky. Přesto nedokážu zaručit, že se dřevo neztratí. To prostě nejde.

Mohu zaručit pouze to, že ztrátu poměrně rychle zjistím a nahlásím policii, kdy a na které skládce k tomu došlo," informoval zastupitele Jaroslav Herman a ujistil je, že u každého auta, které odjíždí ze skládek, je přítomen někdo zodpovědný.

„Někdy tam auto sám doprovodím, jindy na ně čekám na křižovatce, protože naložení trvá asi hodinu. Na dodací list se píše takzvaně konsignované množství dříví, které se z lesa odváží. Pak se vagonuje nebo rozváží na pily. Potom mi elektronicky chodí přejímky a podle nich se připravuje fakturace," popsal Herman kontrolní mechanismy.

Je si vědom, že pokud bude při inventuře zjištěn větší rozdíl mezi konsignovaným množstvím a těžbou, čeká ho pokuta.

Zastupitel Mikuláš Galuszka zaskočil Hermana svým neobvyklým dotazem: „Když se tak často pohybujete v lese, nemáte náhodou tušení, kdo nám to dřevo ukradl? Nedá mi to, že by se ve vašem oboru nešustlo, kam se mohlo ztratit třicet aut plných dřeva. Vím, že mi to asi neřeknete takto veřejně, ale třeba se něco povídá," zeptal se Galuszka.

„Můžeme si o tom popovídat, ale nic víc vám neřeknu ani mezi čtyřma očima. Musíme brát v potaz, že to ,co se dnes děje v lese, to nemá obdoby. Snad jen vzdáleně tomu byl podobný orkán Kyrill na Šumavě. Tam i tady snad každému majiteli lesa během roku něco chybělo.

Sami vidíte, kolik tu jezdí aut s kulatinou, kolik se toho vagonuje. V tom množství se to opravdu moc těžko hlídá. Je to dřina a chaos. Všichni mají své termíny a povinnosti, které nestíhají plnit. Vyčítám Lesům ČR, že už se u nás dávno nevyhlásil krizový stav," popsal Herman extrémní situaci, které v našem regionu už několik let čelí lesníci i těžaři.