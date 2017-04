V Krnově vyroste nové legové městečko

Merkur a Lego. Dvě zřejmě nejoblíbenější stavebnice, které znají generace dětí i dospělých. Nemusíte se rozhodovat, která je lepší v Krnově můžete toto jaro obdivovat obě.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Zatímco výstava Fenomén Merkur je ve Flemmichově vile otevřená až do konce srpna, příležitost navštívit Legové městečko bude jen čtyři dny, a to od 4. do 7. května. Děti se ale nebudou jen dívat. Legové městečko se musí v Krnově nejprve postavit.

„Snem každého milovníka stavebnic je postavit si třeba město svých snů. Neomezovat se množstvím stavebnicových dílků a postavit si něco pořádného. Děti město z lega postaví v průběhu tří odpoledních setkání za pomoci instruktorů, kteří se jim věnují a pomáhají, pokud to děti potřebují," uvedl za organizátory akce Radovan Rosický.

„Děti mohou stavět jak podle vlastní fantazie, tak podle různých návodů. Postavené město se čtvrtý den ukáže všem: dětem, rodičům dětí, babičkám a dědečkům a celé veřejnosti," doplnil Rosický s tím, že se nejedná o komerční aktivitu, nýbrž o dobrovolnický projekt, který mají děti zdarma.

„Je ovšem možné tento projekt finančně podpořit. Legoprojekt není žádným způsobem provázán s firmou Lego® a rozhodně se nejedná o předváděcí akci. Tento projekt putuje již od roku 2010 po celé naší republice a využívá ho zejména Církev bratrská, která stála u jeho zrodu," vysvětlil Radova Rosický.

Součástí městečka je i originální lego železnice, letiště a podobně. Projekt pořádá „Klub křesťanského dorostu" ve spolupráci s rodiči a evangelickou církví v Krnově. Klub se schází v prostorách nové fary, kterou chce takto představit veřejnosti.

Gabriela Mathiasová