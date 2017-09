V Jeseníkách zpívá pták lejsek dvanácti způsoby

Zvlášť chráněný lejsek malý se stal koníčkem Ondřeje Belfína. V České republice hnízdí jen dva tisíce párů tohoto vzácného ptáčka.

Ondřej Belfín studuje lejska malého už pět let. V Jeseníkách zdokumentoval dvanáct typů zpěvu a objevil i jeden nový, který ornitologové dosud neznali.Foto: archiv Ondřeje Belfína

Výzkumu hlasu lejska se letošní absolvent gymnázia věnuje už pět let. „Začal jsem na konci čtvrtého ročníku víceletého gymnázia a stále pokračuji. Zkoumal jsem především zpěv tohoto malého pěvce,“ řekl čerstvý maturant, kterého láska k opeřencům provází už od deseti let.

„Ani nevím, jak to vzniklo, byli jsme na dovolené a já začal pozorovat ptáky. Pak jsem o nich chtěl knížku, dalekohled a tak nějak se to už sčítalo. Nejvíc mi ale pomohlo, když mě rodiče přihlásili do přírodovědného oddílu,“ vypráví Belfín.

Nejprve zjišťoval, kde lejsci malí vůbec žijí a kdy je vhodný čas se za nimi vydat. „Aktivně zpívají jen tři týdny v roce. Pokud ale nevíte, kde ptáci jsou, a strávili byste čas jejich hledáním, tak nic nestihnete,“ upozorňuje ornitolog s tím, že hlavní část výzkumu dělal v Jeseníkách.

Lejsek malý je podle něj druh ptáka, o kterém se stále ještě ví málo, zvlášť o jeho zpěvu. V Česku dnes žije asi dva tisíce párů. Což není mnoho.

„Na začátku jsem monitoroval, kde žije a proč je ohrožený, pak jsem se zaměřil na zpěv a podařilo se mi objevit celou řadu zajímavých věcí. Třeba popsat, jak zpívá v celé Evropě. Je totiž šestnáct různých typů zpěvu, které se náhodně střídají. V Jeseníkách jsem jich našel asi dvanáct z celkového počtu,“ vysvětluje s tím, že v dalším kroku by se rád pokusil zjistit, jak mohla taková variabilita typů zpěvu vzniknout.

Celkem nahrál okolo tří tisíc hodin nahrávek zpěvu lejsků a zkoumal, jak se mění jejich denní a sezonní aktivita. „Přišel jsem s novým inovativním přístupem. Zjednodušeně jsem se rozhodl všechny zpěvy, které zazpívali, spočítat. Díky tomu jsem objevil i nový druh zpěvu, používají ho jen výjimečně,“ usmívá se a přidává, že aby takové objevy mohl udělat, analyzoval sedmdesát tisíc zpěvů.

Letos to ale s terénním výzkumem měl složitější, v práci mu totiž zabránila maturita a příprava na mezinárodní soutěž středoškolských odborných prací v Pekingu, kde získal zlaté ocenění.

„Nestíhal jsem jezdit do terénu, krylo se to s maturitním týdnem. Nechtěl jsem ale rok ztratit, a tak jsem rozeslal prosbu o nahrávky lejska malého kolegům po Čechách i Evropě. Z Česka i zahraničí byla výborná odezva,“ dodává nadějný vědec, který se rozhodl dál studovat biologii v Praze.