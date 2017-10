V Jeseníkách startuje rozsáhlý projekt ochrany nejcennějších lokalit

Jeseníky - Horská tundra na hřebenech a staleté smrčiny na úbočích: to je národní přírodní rezervace Praděd. Tato jedinečná horská příroda zahrnuje na čtyři stovky druhů rostlin. Některé původní druhy jako třeba lipnice jesenická nebo zvonek jesenický nerostou nikde jinde na světě.

Aby zde taková druhová rozmanitost zůstala zachována i v budoucnu, o to usiluje nový projekt Agentury ochrany přírody a krajiny AOPK ČR.

„Nad úrovní lesa se dříve kosilo a pásl dobytek. Zdejší květnaté horské trávníky jsou pestré právě proto, že je pomáhala udržovat lidská péče. Poté, co se s pastvou přestalo, začaly postupně zarůstat. Rozšířila se borůvka, která tvoří poměrně souvislé porosty. Jiné druhy rostlin v nich nemají šanci přežít,“ vysvětluje Radek Štencl z AOPK ČR, Správy CHKO Jeseníky.

PROBLÉMY: OKUS ZVĚŘÍ, BORŮVČÍ A NEZNALOST

Projekt stojí na třech pilířích, které reagují na hlavní ekologické problémy této oblasti. Horské trávníky postupně zarůstají borůvčím. Přirozenou obnovu lesa komplikují přemnožení velcí býložravci. Především srnčí zvěř nadměrným okusem ničí mladé stromy, zejména listnáče.

KOMUNIKACE OCHRÁNCŮ S VEŘEJNOSTÍ

V oblasti Pradědu je třeba také více pracovat s návštěvníky, aby porozuměli tomu, jak a proč je potřeba o zdejší přírodu pečovat. Proto v rámci projektu současných 16 zaměstnanců Chráněné krajinné oblasti CHKO Jeseníky posílí další dva ochranáři, jejich úkolem je komunikovat s výletníky, turisty i lyžaři, a vysvětlovat jim, jak funguje zdejší ekolsystém. Co mu prospívá, co mu škodí, a jaký vliv na něj má člověk. Do určité míry převezmou úkoly dobrovolných ochránců přírody a budou se práci s veřejností v terénu věnovat na plný úvazek. V terénu už nyní mohou návštěvníci Jeseníků potkat tyto dva pracovníky, kteří jim nabídnou krátkou přednášku o zdejší přírodě a její ochraně. Zároveň v terénu monitorují výskyt vybraných rostlin a živočichů.

LETÁKY PŘEDSTAVÍ SKVOSTY PŘÍRODY

V letošním roce vyjdou i tři informační letáky o Petrových kamenech, Velké kotlině a Bílé Opavě. Na příští rok se plánují publikace o horských holinách a smrčinách.

„Těší mne, že ochrana přírody se neuzavírá sama do sebe. Projekt není zaměřen jen na obnovu zdejší jedinečné přírody, ale věnuje velkou pozornost právě i práci s návštěvníky. Bez spolupráce s lidmi turisty i místními není totiž přírodu možné dlouhodobě a efektivně chránit,“ říká Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí.

OBNOVA TRÁVNÍKŮ

Během projektu by se mělo nad hranicí sela obnovit přibližně 25 hektarů květnatých alpínských trávníků, které zarostly borůvčím. V lesnatých partiích by se v rámci projektu mělo vysadit a oplocenkami ochránit před zvěří 5950 jeřábů, 700 javorů a 450 jedlí. To napomůže obnovit přirozené složení horských lesů.