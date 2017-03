V Bruntále si připomenou narození prvního prezidenta

Náměstí Míru v Bruntále se kdysi jmenovalo Masarykovo. To inspirovalo organizátory akce Co bychom také mohli ukázat T. G. Masarykovi, kdyby byl přijel odhalit desku s novým názvem náměstí.

Náměstí Míru v Bruntále. V minulosti neslo i název Masarykovo náměstí.Foto: DENÍK / Dalibor Otáhal

Náměstí Míru v Bruntále se kdysi jmenovalo Masarykovo. Pro Klub Za starý Bruntál a jednotu Československé obce legionářské Bruntál „34. pěšího pluku střelce J. Čapka" je to příležitost k připomínce 167. výročí narození našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka (7. 3. 1850 - 14. 9. 1937).

A je to také příležitost podívat se na některé zajímavosti města Bruntálu.

Akce nazvaná Co bychom také mohli ukázat T. G. Masarykovi, kdyby byl přijel odhalit desku s novým názvem náměstí, se uskuteční v sobotu 11. března. Účastnici se sejdou v 10.45 hodin pod balkonem na náměstí Míru. Tentokrát by se měli seznámit se s tím, jak to vypadá pod povrchem náměstí, tedy podívat se do sklepení. Průvodcem jim bude Pavel Rapušák. Akce potrvá zhruba hodinu.

Bruntálské náměstí se kdysi jmenovalo Tržní náměstí (Marktplatz), později to bylo Hlavní náměstí (Hauptplatz). V roce 1935, na počest tehdejších 85. narozenin prezidenta T. G. Masaryka se přejmenovalo na Masarykovo náměstí. Toto jméno neneslo dlouho.

Po zabrání Sudet a návštěvě Adolfa Hitlera v Bruntále v roce 1938 bylo přejmenováno na Adolf Hitlerplatz. Po osvobození se náměstí vrátilo k názvu Masarykovo náměstí, ale opět jen na pár let. Po roce 1948 bylo jméno prvního československého prezidenta nežádoucí a tak se název změnil na náměstí Míru.

Po roce 1989 byla příležitost vrátit náměstí Masarykovo jméno, ale Bruntál této šance nevyužil.