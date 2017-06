Umění na Sovinci

/ROZHOVOR/ Zatímco luxusně placené šipkařské hvězdy letí do dějiště World Cupu ve Frankfurtu první třídou, čeští reprezentanti Karel Sedláček a František Humpula ve čtvrtek vyrážejí po vlastní ose autem. „První třídou to bude až v neděli zpátky, až to vyhrajeme," smějí se šipkaři, kteří v pátek večer v přímém televizním přenosu (Nova Sport 2) změří síly s holandskými esy.