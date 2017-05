Tour du Jumelage letos zamíří na Rýmařovsko

V plném proudu jsou na Rýmařovsku přípravy na mezinárodní společenskou akci Tour du Jumelage, proběhne ve dnech 21. až 25. června. Už koncem února bylo přihlášeno více než sto zahraničních návštěvníků z celkem šesti partnerských a spřátelených měst ze čtyř zemí Evropy Německa, Francie, Itálie a Belgie.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Daniela Zedníčková

Již dvacáté mezinárodní setkání občanů partnerských a spřátelených měst, kteří se jednou ročně setkávají vždy v jiném regionu vybrané země, zvané Tour du Jumelage (Cesta přátelství), letos zamíří přímo na Rýmařovsko. Účastníci díky těmto setkáním vzájemně poznávají způsob života, krajinu, historii a památky regionů, kde žijí jejich přátelé.

Účastníci letošní Tour navštíví například Malou Morávku, Karlovu Studánku, hrad Sovinec, vystoupají na vrchol Pradědu, vypraví se do Velkých Losin, do jeskyní Na Pomezí nebo do středověkého skanzenu Zlatorudné mlýny u Zlatých Hor.

Jeden den stráví přímo v Rýmařově, kde si prohlédnou kapli V Lipkách, janovický zámek či městské muzeum. Součástí programu bude také představení Brány přátelství, sochařského díla rýmařovského rodáka Herberta Dlouhyho, které čeká na renovaci.

Organizátorem této mezinárodní akce se již potřetí stal Spolek pro mezinárodní partnerské vztahy města Rýmařova, z. s., tentokrát ve spolupráci s pracovníky Městského muzea v Rýmařově. Spolek se na rozvoji partnerství měst aktivně podílí více než dvacet let.

Podařilo se mu již navázat spolupráci s německým Schottenem a Zeilem nad Mohanem, s italskými městy Arco a Roccella Ionica, francouzským Crosne, belgickým Beloeil, skotským Maybole, polským Ozimkem a slovenskými Krompachy. Počtem partnerských a spřátelených měst i intenzitou vzájemných kontaktů patří Rýmařov mezi nejaktivnější města v České republice.

Tour du Jumelage bude letošním vrcholným podnikem této mezinárodní spolupráce.