Tomáš Schulz: Jsme připraveni na všechny psí velikosti i povahy

/ROZHOVOR/ Útulek pro psy funguje ve Slezských Pavlovicích osmý rok. Před pár týdny přijal tisícího psa. Není to samozřejmě důvod k oslavám, ale k ohlédnutí za prací, kterou má provozovatel útulku Tomáš Schulz za sebou, ano.

Tomáš SchulzFoto: archiv útulku

Útulek rozjížděl jen s podporou rodiny, musel překonat řadu překážek. Dnes péči o psy kromě něj zajišťují také dva zaměstnanci. Pes s evidenčním číslem 1000 je černý kříženec labradora, který byl odchycen v březnu v Lichnově.

Dostal jméno Nik a čeká v útulku spolu s třemi desítkami dalších na nového pána. Téměř tisícovce dalších psů, kteří byli od roku 2009 v útulku umístěni, se zásluhou Tomáše Schulze a dalších milovníků psů podařilo nový domov najít.

Jaký je váš „jubilejní" pes? Má šanci, že se z útulku dostane?

Ano, je to tříletý zdravý pes, který má velkou šanci na adopci, je poslušný a hodný. Když jsme ho přivezli z Lichnova, byl sice trošku vyhublý, ale to jsme už dali do pořádku.

Před lety jste založil na místě bývalého kravína ve Slezských Pavlovicích útulek, psí hotel a chovnou stanici. Neměl jste obavy z reakce obyvatel? Z toho, že jim budou psi vadit?

Vycházel jsem z toho, že v malých obcích na Osoblažsku má téměř každý psa, takže místní jsou na štěkání zvyklí. Zařízení samozřejmě musí vyhovovat všem stavebním, veterinárním, hygienickým i dalším předpisům.

Bylo náročné tyto podmínky splnit?

Ano, stálo mě to spoustu práce i peněz. Úsilí se ale vyplatilo. O služby útulku byl od počátku zájem, protože obce ze spádové oblasti si už dlouho nevěděly rady se zatoulanými a opuštěnými psy.

Daří se hledat opuštěným psům nové majitele?

Přestože za celé období fungování útulkem prošlo už 1000 psů, v současné době je u nás ustájeno jen kolem 30 svěřenců. Psi z našeho útulku si v minulosti našli nového pána nejen v rámci České republiky, ale odešli i na Slovensko nebo do Polska. Několik žije v Německu a jedna fenka zlatého retrívra se dokonce prohání až v Anglii. Chtěl bych poděkovat všem, kteří si osvojili pejska právě z našeho útulku.

Jak se k vám psi dostávají?

Máme uzavřené smlouvy o přebírání psů se 45 městy a obcemi a jen letos přibyly dvě další. Mezi nejvzdálenější patří například Šumperk, Hanušovice, Klimkovice, Bílovec a Starý Jičín. Asi nejdále jsou to Vranovice Kelčice, které leží přibližně 140 kilometrů od Slezských Pavlovic. Jsme připraveni na všechny psí velikosti i povahy.

Jakých psů je nejvíce?

Máme psy od malých plemen a kříženců o velikosti jorkšírů až po tak velká plemena jako jsou například rotvajler, brazilská fila, středoazijský pastevecký pes, neapolský mastif a jejich kříženci. Nejčastěji u nás skončí kříženci labradorů, německých ovčáků a loveckých psů.