TÉMA: Přítomnost a budoucnost zdravotnictví

Zdravotnictví v našem okrese se zásadně změnilo. Z honosných sanatorií na Žárech nebo na Ježníku, kde si léčili zaprášené plíce hrdí horníci, jsou dnes jen opuštěné budovy. Nemocnice Bruntál, kdysi chlouba Okresního ústavu národního zdraví (OÚNZ), skončila v rozvalinách. Naopak krnovská nemocnice se dynamicky rozvíjela.

Základním pilířem v okrese je krnovská nemocnice

Krnovská nemocnice neboli Sdružené zdravotnické zařízení (SZZ) Krnov jako jediné v okrese Bruntál drží pohotovost 24 hodin denně ve všech oborech. Nemocnice je nepochybně na dobré úrovni, má za sebou dlouhé období rozvoje a velkých investic, ale má i své nevýhody.

Tou hlavní je to, že krnovská nemocnice neleží ve středu okresu Bruntál, který by měl být hlavní spádovou oblastí. Proto pacienti okrajových částí okresu někdy zvolí jinou nemocnici. Například rodičky z Vrbenska si oblíbily porodnici Nemocnice Jeseník.

Na druhou stranu se přirozenou spádovou oblastí krnovské nemocnice stalo i polské pohraničí. Vedení nemocnice ujišťuje, že se bude na zahraniční klientelu orientovat jen při volných kapacitách, aby to nebylo na úkor českých pacientů.

SZZ Krnov ale neznamená jen Krnov. Patří pod něj i Léčebna dlouhodobě nemocných Město Albrechtice a oddělení ošetřovatelské péče ve Dvorcích.

CO NOVÉHO ČEKÁ PACIENTY

Ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec nenosí v hlavě jen počty zaměstnanců nebo lůžek, ale také investice do všeho možného.

„Nedávno jsme přestavěli nemocnici ve Městě Albrechticích za 34 milionů korun. V rámci švýcarských fondů se nám podařilo získat dotaci, a zbytek, asi 10 milionů, šlo z krajského úřadu," připomenul Václavec investici, která umožnila rozšířit služby ve Městě Albrechticích.

Nemocnice investovala i do automobilového parku nebo vybudovala tři nadstandardní pokoje na ortopedii v Krnově, která má velmi dobrou pověst, přestože pracuje v poněkud stísněných prostorech.

„Pořídili jsme jen v tomto roce novou techniku za 26 milionů s ohledem na to, že dochází k plné digitalizaci. Opravili jsme bazén, nakoupili jsme laparoskopické věže a anesteziologické přístroje za sedm milionů.

Otevřeli jsme ambulance praktického lékaře pro děti a dorost nebo kožní i psychiatrickou ambulanci, protože dostat se k těmto specialistům už začínal být problém," doplnil Václavec a současně nakousl ožehavé téma nedostatku lékařů a sester v některých oborech.

„Chceme stabilizovat lékařské i sesterské týmy. Nedostatek lékařů zatím pociťujeme jen na oddělení gynekologie. Pokud byste znali nějakého gynekologa, který by chtěl u nás pracovat za velké peníze, tak ho rádi uvidíme," oslovil Václavec krnovské zastupitele a ujistil je, že v rozvoji nemocnice hodlá pokračovat.

Chystá v Krnově kromě dlouho slibovaného parkoviště v areálu nemocnice také novou lékárnu a nové ambulantní prostory asi za 35 milionů korun. Také by chtěl formou nástavby vytvořit místo, kam by se mohlo přemístit středisko záchranné služby. Pro Krnovsko je důležitý zejména heliport pro noční přistávání záchranářských a transportních vrtulníků.

„Dále chceme vybudovat pracoviště magnetické rezonance, které podle mě dnes už musí mít každá nemocnice našeho typu. Okres Bruntál je v rámci republiky opravdu jedním z posledních, kde magnetická rezonance ještě není. Mám dojem, že tomu dosud nějakým způsobem bylo bráněno," nastínil Václavec hlavní rozvojové vize krnovské nemocnice.

Krnovská nemocnice v číslech

>> 320 akutních lůžek (krnovská nemocnice)

>> 220 lůžek následné péče (Město Albrechtice a Dvorce)

>> 25 sociálních lůžek (Město Albrechtice)

>> 24 oddělení

>> 36 ambulancí

>> 106 lékařů a farmaceutů

>> 552 zdravotnických pracovníků

>> 73 technických pracovníků

>> 73 pracovníků v dělnických profesích

>> praní prádla a úklid zajišťují externí firmy

V Bruntále se zavíralo jedno oddělení za druhým

Stará budova nemocnice v Bruntále se v roce 2015 zbourala, nebylo pro ni využití. Podhorská nemocnice své zdravotnické služby poskytuje v sousední v budově polikliniky.

Když v první polovině devadesátých let přišla do nemocnice v Bruntále soukromá společnost Brumeda a pronajala si ji, mnozí očekávali zkvalitnění služeb a zdravotnické péče.

Vývoj však ukázal bohužel něco naprosto jiného, byl to jen začátek úpadku. Po letech skončilo hospodaření firmy v nemocnici s dluhy a význam nemocnice v Bruntále upadal. Stěžejním zdravotnickým zařízením v okrese se postupně stala nemocnice v Krnově, v Bruntále se zavíralo jedno oddělení za druhým a omezovala zdravotní péče.

Stará budova nemocnice byla v roce 2015 zdemolována, o rok později město prodalo i budovu bývalé interny. Pro tyto opuštěné objekty už město nenašlo žádné využití. Zdravotní péče se sestěhovala už dávno do objektu polikliniky, která se v předchozích letech rozšířila o jedno přistavěné patro.

Kromě několika ordinací privátních lékařů je zde především Podhorská nemocnice, která je členem skupiny AGEL. Ta má dvě pracoviště, v Bruntále a Rýmařově. Zachránila zbytky zdravotnických služeb, které v bruntálské a rýmařovské nemocnici zůstaly.

Budova bývalé interny v areálu bruntálské nemocnice. Město pro objekt nenašlo využití a tak jej vloni prodalo Slezské diakonii. Ta jej chce do roku 2019 opravit. foto: Deník/Dalibor Otáhal

Nové služby: přednášky a záznamy pacientů

Krnovská nemocnice myslí nejen na nemocné, ale také na ty, kteří by se chtěli aktivně vzdělávat v oboru zdravotnictví. Zavedla například vzdělávací cykly pro seniory.

„Na vzdělávací přednášky chodí 30 až 40 seniorů z Krnovska. Probírají různá témata z oblasti nemocí a zdraví. Naposledy to bylo například téma rehabilitace po výměnách kloubů," představil vzdělávací program ředitel nemocnice Ladislav Václavec a také vysvětlil, jaké výhody plynou pacientům z toho, že se v SZZ Krnov zapojili do projektu internetového portálu Transmise.

„Každý, kdo se zapíše v nemocnici do systému Transmise a zaplatí registrační poplatek, dostane se přes počítač ke své dokumentaci ze všech krajských nemocnic. Je to projekt, který kraj udělal pro záchranku, ale může to být výhoda i pro pacienty, kteří se teď snadno dostanou ke svým záznamům," představil Václavec novou službu.

Nové přístroje už slouží

Sdružené zdravotnické zařízení SZZ Krnov v lednu uvedlo do provozu multifunkční komplet s takzvaným C-ramenem. Moderní skiagraficko-skiaskopická stěna slouží k vyšetřování zažívacího ústrojí či cév a také k jiným výkonům v rozsahu od hlavy po paty.

Nový víceúčelový RTG přístroj pro radiodiagnostické oddělení nemocnice vyšel na téměř 16 miliónů korun, přičemž na jeho pořízení poskytlo desetimilionovou dotaci i Ministerstvo zdravotnictví ČR. Zbývající prostředky uhradila krnovská nemocnice ze svého.

„Pořízením nového přístroje se výrazně zvýší diagnostické možnosti zejména v oblasti cévního systému, rovněž umožní lépe provádět PTA – zprůchodňování cévních zúžení a uzávěrů," uvedl ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

Přístrojové vybavení stálo krnovskou nemocnici miliony. Obzvlášť drahé přístroje si mohla pořídit jen díky dotacím. Na snímku multifunkční komplet s takzvaným C-ramenem. foto: SZZ Krnov

Systém umožňuje jakékoliv projekce vleže i vestoje bez nutnosti překládat pacienta. Zaručuje lékaři volný přístup ze všech stran. Jeho výhodou je především nižší dávka rentgenového záření pro pacienta i ošetřující personál.

„Další velkou výhodou je celkové urychlení a usnadnění vyšetření. Digitální obraz je velice přesný, což umožňuje snazší diagnostiku. Navíc jeho pořízení netrvá více než dvě vteřiny, což je příjemné pro pacienty i zdravotnický personál. Nemluvě o tom, že digitální snímek nebo dokonce i videonahrávka je ihned k dispozici v počítačovém systému pro všechny zainteresované lékaře, takže v případě potřeby jej může mít kdokoliv okamžitě k dispozici," doplnil primář radiodiagnostického oddělení Ivo Šenkyřík.

Podle odhadů ročně bude pomoci nové skiagraficko-skiaskopické stěny vyšetřeno 600 až 700 pacientů z Krnova a širokého okolí.