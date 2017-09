Taneční skupina In Motion funguje v Bruntále již pět let

Taneční skupina In Motion funguje v Bruntále již pátým rokem. Děti a mládež ve věku čtyři až osmnáct let trénuje Robin Valášek, který vystudoval taneční konzervatoř Ivo Váni Psoty v Praze. Na škole, kde strávil osm let, si stihl vyzkoušet spoustu rolí a divadel. Tancoval například na jevišti vinohradského divadla, ve Státní opeře v Praze nebo i na jevišti v Karlových Varech.

Taneční škola In Motion z Bruntálu. Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Karel Janeček

Ale zdraví má tanečník jenom jedno a tak se Robin z pódií stáhnul. „Už na škole jsem měl mnoho úrazů. Několikrát jsem si ošklivě přetrhal vazy a byl jsem rád, že jsem tu školu dokončil. Na angažmá už jsem se nehlásil, protože by to moje nohy moc dlouho nevydržely,“ okomentoval své studium Robin Valášek. Když už se nemohl kvůli zdravotním problémům na plno věnovat taneční kariéře, vrátil se do Bruntálu s nápadem založit vlastní taneční skupinu. „V Bruntále mi založení přišlo jednodušší a logičtější, protože tady mám rodinu. Na založení skupiny v Praze je potřeba vysoký kapitál a je těžší si tam udělat jméno. Konkurence je tam mnohem větší,“ vysvětlit začátky skupiny In Motion trenér Robin Valášek. Taneční skupina z Bruntálu se věnuje několika tanečním žánrům, z nichž nejhlavnější jsou contemporary dance, kde se spojují prvky moderního tance a baletu, jazz a akrobacie. Za největší úspěch považuje Robin Valášek to, že má tolik dětí a že vůbec může skupina fungovat. „Nejtěžší je si získat důvěru lidí. Začínal jsem se sedmi dětmi, teď jich mám pod sebou okolo šedesáti. Vážím si toho, že mi lidi věří a věří tomu, co dělám,“ řekl trenér Robin Valášek. Bruntálští tanečníci ze skupiny In Motion jezdí na soutěže Czech Dance Masters a Taneční skupina roku, odkud si dovezli i titul mistra republiky. Skupina In Motion přijala na začátku školního roku mezi sebe nové tanečníky. „Přijímáme celoročně. Není problém, když se zájemce ozve a přijde za námi,“ řekl Robin Valášek. Měsíční školné činí pět set korun, připlácí se za závody a dopravu. Děti trénují třikrát týdně v tělocvičně na Základní škole Cihelní. Měly by se chystat hodiny tance pro veřejnost. „Pokud se někomu nechce do posilovny, tak může přijít na naši hodinu. Společně se zahřejeme, protáhneme, uděláme nějaké choreografie a zatancujeme si. Uvidíme, jestli o to bude zájem,“ okomentoval to Robin Valášek. -les-

Autor: Redakce