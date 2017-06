Taneční skupina Calipso Dance Krnov slaví výročí

Oslava 20. výročí vzniku skupiny Calipso se uskuteční 17. června v Městském divadle Krnov.

Foto: archiv

Na slavnostním galavečeru se můžete těšit na vystoupení všech věkových složek taneční skupiny Calipso Dance Krnov a hostů.

Těšit se můžete na tanečníky ověnčené prvenstvími na republikové, ale i zahraniční úrovni, průkopníky v jednotlivých stylech Street Dance. „Jeden blok budou reprezentovat zakladatelé skupiny a odchovanci, kteří dnes působí jinde – Dancers 4 You Praha, skupina Michala Bezruče, Stream of Dance Praha, skupina Tomáše Sloupského, New Style Hustle Brno, skupina Emila Polhoše, Just Us Opava, pod vedením Denise Soukeníka.

Druhý blok bude poskládán z tanečních skupin, které jsou našimi přáteli a vzory – Beat Up Ostrava, Mighty Shake Zastávka u Brna, B-Fresh Brno, Union Runners Brno, CBS Crew Znojmo a Spyroby Funk Crew Praha," uvedli v pozvánce organizátoři galavečera.

„Rádi bychom zahájili galavečer symbolicky ve 20 hodin, proto žádáme všechny příchozí o zakoupení lístků v předprodeji," dodali. Vstupenky stojí 80 korun.

Gabriela Mathiasová