Také letos bude v Bruntále jezdit senior taxi

Návštěva lékaře nebo cesta na úřad bývaly v minulosti pro bruntálské seniory problematickou záležitostí. Od února minulého roku to však už neplatí. Od tohoto měsíce zjistila místní radnice pro občany starší 70 let tzv. senior taxi.

Senior taxi. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Pavel Sonnek

Za jednotnou cenu 15 korun ji mohou senioři využívat při cestách za nejrůznějšími záležitostmi.

Senioři si službu vbrzku oblíbili a začali ji hojně využívat. V období od začátku února loňského roku do konce ledna roku letošního najezdila vozidla senior taxi při 5200 jízdách 8106 kilometrů. V únoru 2016 byl počet jízd 256, v minulém měsíci pak 1106. Město službu průběžně zdokonaluje a rozšiřuje.

„Konkrétně od září roku 2016 byla služba rozšířena o další místo a to o zastávku Nový hřbitov, který je poměrně špatně dostupný a služba byla rozšířena do 16 hodin. V současné době uvažujeme o dalším rozšíření, a to o městskou knihovnu," uvedla Pavla Sohrová, vedoucí oddělení sociálních služeb Městského úřadu Bruntál.

„Jiné změny v provozování služby nejsou. Telefonní číslo, na kterém je službu možné objednávat, je stále stejné – 602 22 32 64," doplnila Pavla Sohrová.

Radnice služby senior taxi pravidelně sleduje a vyhodnocuje. Spokojenost uživatelů si každý týden ověřuje namátkovými telefonáty. Patnáctikorunový poplatek na provozování senior taxi nestačí a město službu dotovalo ze svého rozpočtu.

„Oblíbenost senior taxi mezi klienty a bezproblémový provoz vedly město k tomu, že také na rok 2017 vyčlenilo ze svého rozpočtu částku, ze které bude služba opět hrazena. Seniortaxi tak bude sloužit bruntálským seniorům bez jakýchkoliv změn i nadále," sdělila o dalším provozu Pavla Sohrová.

