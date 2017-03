Tajemství skryté na půdě Střeleckého domu: kotelna

Veřejnost se poprvé v historii mohla podívat na ochozy a na půdu Střeleckého domu v Krnově. Víte, proč tato slavná stavba nemá kotelnu ve sklepě, ale na půdě?

Střelecký dům na noční prohlídce představil i kancelář Leopolda Bauera.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Střelecký dům architekta Leopolda Bauera patří k nejhodnotnějším stavbám v Krnově. Honosná architektura dokazuje, jakou prestiž měl krnovský střelecký spolek za panování císaře Františka Josefa I.

Dnešní Krnované dobře znají honosný sál, kde se celé generace v tanečních hodinách učily valčík, polku a tango. Děti mají Střelecký dům spojený s loutkovým divadlem Krnováček a s nejrůznějšími zájmovými kroužky, které zde nabízí Středisko volného času SVČ Krnov.

Pracovníci SVČ Krnov se rozhodli minulý pátek pozvat veřejnost na večerní prohlídku Střeleckého domu a poprvé představit prostory, které ještě nikdy nebyly přístupné.

„Když loni navštívil Střelecký dům slavný architekt Adam Gebrian, byl nadšený z rozlehlého půdního prostoru a divil se, proč není nějak oživený. Uměla bych si představit, jak zapojit i půdu a věž do činnosti Střediska volného času, ale stavební úpravy by stály tolik peněz, že v dohledné době to asi není reálné.

Tak jsme se aspoň rozhodli, že poprvé v historii uspořádáme prohlídku do míst, kam se zatím kromě pár zaměstnanců SVČ nikdo nepodíval. S trochou opatrnosti a s průvodcem to zvládne každý," uvedla ředitelka SVČ Veronika Kozlíková.

TAJEMSTVÍ NA PŮDĚ

Návštěvníky na půdě čekala různá překvapení. Děvčata si zde nachystala půvabné taneční vystoupení hned vedle budovatelského obrazu z dob, kdy erb Lichtensteinů na fasádě nahradil znak Pionýrské organizace a ze Střeleckého domu se stal Dům pionýrů, alias Pionýrák.

Krnovští pionýři s rudými šátky na tomto obraze po vzoru sovětských mičurinců přímo před Pionýrským domem šlechtí plané jabloně a hrabou se v záhoně.

Dalším překvapením byla prohlídka kotelny. „Určitě si říkáte, proč máme kotelnu zrovna na půdě a ne ve sklepě, jako ostatní domy. Toto neobvyklé řešení bylo zvolené, když před dvaceti lety původní kotelnu v suterénu zaplavila a zničila velká povodeň v roce 1997," prozradila Veronika Kozlíková.

BAUEROVA KANCELÁŘ

Návštěvníci si mohli vybrat z opravdu pestré nabídky.

V sále je čekala výstava historických fotografií Střeleckého domu. Historik Vladimír Blucha přednášel o historii střeleckých spolků a také prozradil, že Střelecký dům Leopolda Bauera byl v pořadí už třetí krnovskou budovou, která sloužila střelcům.

Loutkáři z Krnováčku zahráli dětem pohádku O mlsné koze a vedoucí zájmových kroužků návštěvníkům ukázali, co se v SVČ děti mohou naučit.

Největší atrakcí ale byla kancelář Leopolda Bauera plná dobových rekvizit od petrolejových lamp a svícnů, přes psací stroje a kružítka, až po předválečný model telefonu. Díky krnovským divadelníkům v kanceláři nechyběl ani samotný Leopold Bauer, který se pochlubil návštěvníkům svým dětským obrázkem domečku a historkou, jak už pěti letech navrhl svou první stavbu.