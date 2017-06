Tábor uzavírá přihlášky

Moravskoslezští táborníci z Bruntálu pořádají již sedmadvacátý ročník letního stanového tábora ve Vísce u Jevíčka. Tábor se koná v termínu od 30. července do 11. srpna a je určen dětem a mládeži od 6 do 18 let, které letos čeká nová celotáborová hra Cesta kolem světa. Přihlášky se uzavírají už 30. června.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Tomáš Kasal

Kromě celotáborové hry se táborníci mohou těšit na turistiku, výlety, míčové hry, projížďky na koních, koupání, táborové ohně, střelbu lukem a mnoho dalšího. Aktuálně se na tábor hledají instruktoři ve věku 17 a 18 let, kteří mají předchozí zkušenost s tímto táborem.

„Náplní práce instruktora je pomáhat vedoucímu s programem pro děti a starost o ně. Chceme, aby instruktoři už tábor znali, proto instruktory nabíráme z řad minulých táborníků," vysvětlil vedoucí táboru Antonín Zgažar. Jedním z instruktorů je i šestadvacetiletý Šimon Vlachynský, který jede na tábor už popáté.

„To, co mám na Jevíčku rád je, že tam vůbec není internet ani elektřina. Všude kolem je jenom les. To člověk musí vidět, aby to pochopil. Je to jiné, než u nás," řekl Vlachynský. Úkolem instruktora je podle jeho slov hlavně pomoc programovému vedoucímu s přípravou her, vysvětlením pravidel dětem a obecně být dobrým kamarádem jak dětem, tak i ostatním vedoucím.

„Děti to musí bavit a instruktoři jsou tam od toho, aby ty děti zabavili. Myslím si, že je to fajn zkušenost i do budoucna. Když pracujete ve firmě v týmu, je dobré nějaké ty základy mít. A ty jsem díky táboru získal," dodal Vlachynský.

-les-