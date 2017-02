Světlá Hora slaví výročí

/FOTOGALERIE/ Před 750 lety dal bruntálský fojt pokyn k vyklučení lesa. Vznikla osada Lichtewerden, dnešní Světlá Hora. Místní si jako připomínku historie připravili krásnou oslavu. V kulturním domě ve Světlé se sešli obyvatelé všech pěti místních částí.

Světlá Hora žila již několik týdnů přípravami na oslavy 750. výročí založení obce. Shromažďovaly se dokumenty, historické předměty, fotografie z různých časů, lidé se zapojili do fotografické soutěže, ženy připravovaly originální občerstvení, instalovala se výstava. Vše vyvrcholilo minulý pátek.

Obyvatelé Světlé Hory, kterou tvoří části Světlá, Stará Voda, Suchá Rudná, Podlesí a Dětřichovice, zaplnili kulturní dům a užili si společné slavnostní setkání. Pročítali si staré kroniky, prohlíželi fotky, vzpomínali. „Přišla jsem si vše prohlédnout, zajímají mě hlavně staré fotky, tchyně mi vždycky povídá, kde kdo bydlel, jak to bylo dříve, tak se na to podívám," uvedla jedna z návštěvnic.

Paní Vladimíra pochází z Vrbna a do Světlé Hory se přistěhovala před dvaceti lety, dostala zde byt.

Starosta Václav Vojtíšek v úvodním projevu připomněl významné milníky ze života obce, původně zvané Lichtewerden, slavnou místní likérku, přádelnu lnu, ale i katastrofy morové rány, války. Obec pečuje o památník obětem 1. světové války.

„Z historie čerpáme, je dobré se ohlížet do minulosti, ale je důležité se také dívat dopředu," uvedl starosta. Poděkoval také občanům, kteří na výstavu věnovali historické předměty. „Máme tak základ pro vytvoření našeho minimuzea," konstatoval.

Igor Hornišer z Muzea Bruntál upozornil hosty na některé vystavené předměty, které muzeum obci zapůjčilo. „Z Podlesí a Staré Vody pochází „masky hanby". Ty se nasazovaly jako trest za pomluvu. Nosily je většinou klevetné ženy. Kdo měl masku týden na sobě, propříště si pomluvu dobře rozmyslel," vysvětlil muzejník.

Michal Zezula, ředitel ostravského Národního památkového ústavu, obohatil vernisáž přednáškou o archeologických nálezech v Suché Rudné. „V průběhu 13. století se v těchto místech odehrál fascinující příběh. Neosídlená podhorská krajina Bruntálska se postupně zaplnila osadami horníků, na ně navázaly vesnice a města," připomněl současným obyvatelům následníkům původních osadníků, kteří zde těžili a rýžovali zlato.

Minulost známe. A jaká je budoucnost Světlé Hory? Neodejdou mladí do měst? „Bydlím v Podlesí celý život. Rok a půl jsem pracovala jako au-pair v Anglii, ale vrátila jsem se. Vdala jsem se tady, máme dvě děti, vedeme obyčejný život a jsme spokojeni," odpověděla mladá maminka Žaneta Ciemalová.

„Dojíždění za prací je sice nezbytnost, ale jinak žijeme tady, chodíme na akce, které pořádají místní spolky, Světelská pohoda, hasiči… Lidé se setkávají, znají, líbí se nám tady," uzavřela s úsměvem.

Výstava bude otevřena až do srpna, a to v pátky a soboty od 10 do 16 hodin.

Gabriela Mathiasová