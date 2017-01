Světlá Hora, dříve Lichtewerden, slaví 750 let

Německy psaná kronika uvádí jako datum založení obce rok 1267. Nově založenou osadu pojmenovali Lichtewerden. Název se podle kroniky vztahuje nejspíše ke světlému místu či ostrovu uprostřed tehdy hustých lesů.

Masopustní průvod ve Světlé Hoře. Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Karel Janeček

Dnešní název Světlá Hora navazuje na původní pojmenování. Obyvatelé Světlé Hory, kterou dnes tvoří části Světlá, Stará Voda, Suchá Rudná, Podlesí a Dětřichovice, se rozhodli 750. výročí založení náležitě oslavit.

V kulturním domě ve Světlé v pátek v 17 hodin začíná vernisáž výstavy spojená s přednáškou a kulturním programem.

„Jedná se o připomínku historie všech našich místních částí, návštěvníci uvidí dobové fotografie, předměty a také výtvory, které byly zaslány do výtvarné a fotografické soutěže. Lidé svým hlasováním určí vítěze soutěže, věřím, že se místní zúčastní v hojném počtu," uvedla organizátorka výstavy Marie Vršanová.

V obci žije v současnosti přibližně 1 460 obyvatel. Funguje zde obecní úřad, pošta, knihovna, je zde kostel, hřbitov, ordinace zubního a praktického lékaře a dům s pečovatelskou službou pro zhruba 30 lidí. Děti navštěvují školu v nedaleké Andělské Hoře.

Vesnickou soudržnost udržují, jak už to v obcích bývá, dobrovolní hasiči, aktivní je také tělovýchovná jednota a spolek Světelská pohoda. Dobrovolní hasiči uspořádali například mikulášskou akci pro děti, spolek si vzal pod palec zpívání koled s Deníkem. Vydařila se také společná zabíjačka.

„Světelská pohoda má ve vínku obnovu a udržování tradic. Zabíjačku jsme organizovali také proto, že přestože jsme na venkově, některé děti vůbec nevědí, jak taková venkovská zabíjačka vypadá," vysvětlil při té příležitosti člen spolku Leoš Sekanina. Spolky organizují také pálení čarodějnic, stavění májky.

Díky aktivitě obecního úřadu si světelští vyjeli na společný zájezd do předvánoční Vídně, pořádají se akce pro děti i seniory, vítání občánků, obec vydala svůj kalendář. Páteční vernisáž je výsledkem spolupráce zastupitelů a dalších obyvatel, jimž není místo, kde žijí lhostejné.

„Jsem rád, že nám dobře fungují výbory ve všech našich místních částech. Organizují si jednak své akce a jednak spolupracujeme na společných věcech. Bez nich by to nešlo," pochválil své kolegy starosta Václav Vojtíšek.

Z kroniky obce„V roce 1944 v listopadu vyslal nás koncentrační tábor v OSVĚNČIMI do pracovního tábora LICHTVARD, kde 300 žen pracovalo pod vedením SS v přádelně lnu. Pracovaly jsme 12 hodin denně za hrozných vyživovacích podmínek, jelikož vedení SS nám nevydalo ani 1/3 potravin z toho, co nám bylo určeno.



Již v roce 1944 klesaly ženy při práci únavou a hladem a tu ředitel továrny Roman Schober se proti tomu ohradil a dosáhl toho, že strava byla na nějakou dobu zlepšena. Rozbroje mezi ředitelem továrny a SS se několikráte opakovaly a nakonec ředitel prohlásil, že jestliže nebude naše strava upravena tak, aby příděl odpovídal předpisům, nepřijme naši práci.



Toho se vedení SS zaleklo a naši stravu zlepšilo. Několikráte dal ředitel příkaz, aby nám byly dovezeny do továrny brambory … dále prohlašuji, že dělník Janitzke, který také pracoval v tovární přádelně valchově, nás po celou dobu podporoval jídlem, ačkoliv sám neměl nadbytek".



(podle svědectví Pavly Slezingerové, zdroj: svetlahora.cz)

