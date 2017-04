Svatební pár Bruntálského a Krnovského Deníku: Hlasujte v 6. kole

Připravili jsme pro vás fotosoutěž o nejsympatičtější svatební pár Bruntálského a Krnovského Deníku. Podpořte hlasováním své přátele, vyberte nejsympatičtější pár a pošlete jej do finále.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Vítězný pár získá poukaz na nákup v opavském Obchodním centru Breda & Weinstein v hodnotě 3 000 korun. Každé úterý představíme fotografie svatebních párů, které uzavřely letos nebo loni sňatek. Vy svými hlasy rozhodnete, který z nich postoupí v daném týdnu do velkého finále.

Dnes můžete hlasovat v šestém kole, které končí v pondělí 1. května v poledne. (Hlasovat můžete 1x za 24 hodin)

Novomanželé se stále mohou zapojit do naší soutěžeSoutěžit mohou páry, které uzavřely sňatek loni nebo letos a mají bydliště v okrese Bruntál. Do soutěže budou zařazeny pouze kvalitně pořízené fotografie (kvalitu posoudí redakce Deníku), označené jmény, příjmeními, bydlištěm novomanželů a datem svatby. Zasláním fotografie do soutěže souhlasíte s jejím zveřejněním. Fotografie svatebních párů posílejte na e-mail: gabriela.mathiasova@denik.cz.

Matěj a Barbora Bezděkovi z Krnova

Marek a Karin Korabovi z Krnova