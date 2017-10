Studenti viděli, jak se bojovalo proti totalitě

Totalitní režim? Krnovským gymnazistům ho přiblížil film o Petru Strnadelovi, který natočili jejich spolužáci.

Petr Strnadel, zakladatel protitotalitního hnutí Diletant, převzal na gymnáziu děkovnou medaili.Foto: DENÍK / Gabriela Mathiasová

Dá se historie přiblížit mladým lidem zajímavým způsobem? Krnovští gymnazisté vědí, že ano. Zapojili se do projektu Z místa, kde žijeme, jehož cílem bylo zpracovat vzpomínky pamětníků a prezentovat je veřejnosti.

Studenti pod vedením pedagožky Marcely Bachanové a s pomocí lektorů organizace Člověk v tísni natočili film o krnovském odpůrci komunismu, spoluzakladateli hnutí Diletant Petru Strnadelovi. Minulou středu promítli film spolužákům a dalším hostům a předali Petru Strnadelovi děkovnou medaili.

„Chtěl bych vás poprosit, ať se nezříkáte svobody a nenecháte si ji vzít,“ řekl Petr Strnadel studentům. Zároveň připomněl, že i dnes existují totalitní režimy a to, co zažívali odpůrci komunismu v 70. a 80. letech v Československu, je nesrovnatelné s tím, co se ještě dnes bojovníkům proti tvrdým totalitám děje.

Na promítání navazoval další tematický program. Studenti z velehradského gymnázia představili formou divadelního představení významnou postavu protikomunistického odboje spojenou s Krnovem – Alberta Černého. Atmosféru doladily ukázky undergroudové hudby v provedení studentské kapely. Závěr patřil představení dramatického kroužku Ador Říkali mi Leni.