Studenti natočili dokument o krnovském odpůrci komunismu

„Stalo se to v Krnově, ne v nějakém filmu," uvědomili si gymnazisté, když slyšeli příběh Petra Strnadela.

Gymnazisté Kristián Jedelský, Terezie Hluštíková a Eliška Šťastná jsou spoluautoři projektu Z místa, kde žijeme.Foto: Marcela Bachanová, Gymnázium Krnov

Dějepis na krnovském gymnáziu, to není jen učení o prastarých událostech, které současné generaci už nic neříkají. V některých školách zanedbávají výuku dějin druhé poloviny 20. století, protože je to stále ještě příliš živé téma. Pro jiné školy je to naopak výzva, jak k výuce dějepisu přistoupit aktivně a kreativně.

Studenti dějepisného semináře například letos zpracovali příběh krnovského aktivisty a odpůrce komunistického režimu, Petra Strnadela.

FILM I DIVADLO

Zaznamenali jeho vzpomínky, připravili divadelní scénku, natočili patnáctiminutový dokumentární film. Výsledek své práce prezentovali v květnu v Praze na závěrečném setkání projektu Z místa, kde žijeme.

VÝROČÍ CHARTY 77

„Úkolem týmu bylo shromáždit co nejvíce informací o pamětníkovi komunistického bezpráví. Téma nebylo zvolené náhodně, v roce 2017 si připomínáme 40. výročí vzniku Charty 77," uvedla pedagožka Marcela Bachanová, která studenty vedla.

V Praze se sešlo 12 týmů z různých koutů naší republiky. Lektoři projektu organizace Člověk v tísni ocenili mnohovrstevnaté filmové zpracování vzpomínek Petra Strnadela.

ABSURDNÍ DIVADLO SE POTKALO S REALITOU

„Když jsme zjistili, že náš pamětník psal do časopisu Protější chodník a byl i autorem jednoaktovky absurdního ladění, oslovili jsme náš dramatický kroužek ADOR, který skvěle nastudoval nejen tuto hru Vyrovnaná partie, ale i scénku zachycující důležitý moment v životě Petra Strnadela," vysvětlil člen týmu, gymnazista Kristián Jedelský, který událost dramaticky zpracoval.

Zažili studenti při práci nějaké překvapení? To prozradila za tým studentů Eliška Šťastná.

„Nejvíce mě překvapilo, když Petr Strnadel popisoval výslech u Státní bezpečnosti. To bylo působivé. Stalo se to totiž tady v Krnově. Ne v nějakém filmu," odpověděla Eliška Šťastná. „Zaujalo nás také, když říkal, že se tenkrát 'spíš snažili v tom nesvobodném světě svobodně žít, než bojovat proti komunistickému režimu' ", doplnila Terezie Hluštíková.

Příběh Petra Strnadela, jak ho zaznamenali krnovští gymnazisté, si můžete přečíst v úterý 4. července v Bruntálském a Krnovském Deníku.

Petr Strnadel se narodil v roce 1966 v Krnově. V době totality byl členem Hnutí diletant, Hnutí za nenásilí i takzvané charty mladých Nezávislého mírového sdružení. Podílel se na tvorbě samizdatového časopisu Protější chodník a účastnil se hudebních i divadelních akcí, jež se snažily vymknout tehdejšímu socialistickému vzoru. Byl signatářem a garantem zásadní protikomunistické petice Několik vět.

Gabriela Mathiasová