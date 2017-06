Stonožka je opět mistrem republiky

Taneční škola Stonožka Bruntál si z nedávného mistrovství České republiky v Jablonci nad Nisou přivezla několik desítek titulů.

Stonožky na mistrovství republiky v Jablonci nad Nisou po úspěšném přebrání všech cen.Foto: Jan Prajza

Tamara Vlachynská vede bruntálskou taneční školu Stonožka přes pětadvacet let. V této škole tancují děti ve věku od čtyř do sedmnácti let. Z nedávného mistrovství se bruntálská škola vrátila s několika tituly mistra republiky.

Více než třicet tanečnic a tanečníků jelo druhý červnový víkend do Jablonce nad Nisou reprezentovat Bruntál ve čtyřiceti choreografiích. Tanečníkům ze Stonožky se velmi dařilo a na stupně vítězů se postavili celkem jednatřicetkrát. Dvacetkrát vybojovali titul mistra republiky, sedmkrát se umístili na druhém místě a čtyřikrát si vytancovali bronzovou medaili.

„Mistrovství se vždycky ráda účastním, protože se tam cítím dobře. Organizátoři nás podporují v tom, abychom se navzájem nevnímali jako soupeři, ale naopak navazovali nové kontakty," řekla bruntálská tanečnice Michelle Tinka, která drží titul mistryně ČR již několik let.

Dobrou atmosféru celé soutěže komentovala i další tanečnice bruntálské Stonožky Kristýna Žandová. Ta je ve své věkové kategorii také mistryní republiky: „Moc se mi to líbilo. My starší jsme tancovali vždy kvečeru, ale dopoledne jsme fandili těm mladším."

Taneční škola vyhrála nejenom několik desítek medailí, ale získala i hlavní cenu poroty.

Lucie Straková