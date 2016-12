Štěpánská vycházka

K vánočnímu období patří i společné setkávání se s přáteli a známými. Klub Za starý Bruntál pořádá každoročně pro své příznivce Štěpánskou vycházku.

Trasu té letošní se pořadatelé rozhodli vést z Bruntálu do Bruntálu. Zájemci se sejdou v pondělí 26. prosince u zvonice na náměstí Míru v 9.30 hodin. Odtud turisté půjdou kolem Černého potoka, Motlochovou ulicí přes nadjezd nad železniční tratí a pak loukami k bývalému skokanskému areálu na Opici.

„Krajem lesa se pokusíme najít nějaké staré hranečníky Řádu německých rytířů a zkontrolujeme stav jezírka u komunikace do Milotic. Překročíme tuto komunikaci a podíváme se, co bude vidět z Kozince a Kozích hřbetů. Do města se vrátíme přes Žlutý kopec a u hotelu Slezan se můžeme rozejít," popsal trasu předseda Klubu Za starý Bruntál Pavel Rapušák.

Cestu doplní povídání o minulosti místa, k podívání budou i staré fotografie.