Sraz vidláků v Muzeu vidlí

Den vidlí a Vidlácké hry opět přilákaly do Lichnova návštěvníky, kteří se otevřeně hlásí k vidláctví. Letos byl nejvzdálenější vidlák rodilý Brit.

Vidláky v Lichnově čekalo neobvyklé focení. Kromě běžných fotoaparátů je fotil i kufr s dírou místo objektivu. Takzvaná camera obscura má tříminutovou expozici, při které se nikdo nesmí pohnout, aby na snímku nebyl rozmazaný.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Muzeum vidlí se poprvé otevřelo pro veřejnost 14. června 2012. Pět let existence oslavili vidláci společnou fotografií, kterou zakladatel muzea Jan Gemela pořídil pomocí vlastnoručně vyrobeného aparátu z kufru a fotopapíru. Společné narozeninové focení byla vhodná příležitost pro vzpomínání a bilancování.

„Ve wikipedii zjistíte, že se 14. června narodil revolucionář Che Guevara nebo Věra Husáková, manželka prezidenta Husáka. To, že se 14. června 2012 v Lichnově zrodilo Muzeum vidlí, tam zatím není, ale určitě jednou bude.

Už dvakrát nás dávali jako otázku v televizních vědomostních soutěžích, takže věřím, že by takové encyklopedické heslo přivítali hlavně oba soutěžící, kteří na lichnovském Muzeu vidlí úplně pohořeli," prozradil Jan Gemela, jak vznikl vidlácký svátek známý jako Den vidlí.

Ti, kteří se letos do Muzea vidlí vypravili poprvé, byli poněkud zaskočeni, že to tam nevypadá jako v muzeu. Spíš jako na návštěvě u farmářů, kteří bydlí v chalupě obklopené zahradou, stodolami a stájemi.

SOUKROMÝ PROJEKT ZAUJAL MÉDIA

„Muzeum vidlí je můj soukromý projekt. Je dokonce tak soukromý, že ani manželka dlouho nevěděla, že máme doma muzeum. První článek o nás vyšel v Deníku, když celé muzeum tvořilo pět vidlí. První televizní štáb u nás natáčel reportáž, když jsme měli 18 exponátů. Byla to televize RTA, co dnes už neexistuje.

Bylo mi stydno jim ukazovat těch pár vidlí, tak jsem všude rozhlásil, že kdo chce být v televizi, ať k nám přijde darovat vidle. Mělo to obrovský úspěch. Během natáčení nám sousedé donesli dalších 12 vidlí, takže jsme jich už měli dohromady třicet," prozradil Jan Gemela, jak nečekaný ohlas mělo muzeum v médiích od počátku.

Jedna z maštalí se změnila v promítací sál, kde se promítaly nejrůznější televizní reportáže i zpravodajské šoty, natočené během uplynulých pěti let v Muzeu vidlí. Jeho sbírky se za tu dobu rozrostly na více než 800 exponátů.

TITUL VIDLÁK PRO DÁRCE VIDLÍ

Hlavním důvodem, proč už tolik lidí věnovalo své vidle muzeu, je certifikát, který opravňuje dárce užívat titul vidlák před i za jménem. Muzeum se před pěti lety inspirovalo na plzeňské právnické fakultě, která zase velmi kreativně udělovala vysokoškolské tituly.

Titul vidláků získali i Josef a Anna Caletkovi, kteří se vypravili do Muzea vidlí až z Oseka nad Bečvou. Přivezli tašku plnou vidlí, kterým v muzeu byla předělená pořadová čísla 810 až 815.

„Když jsme zase jednou důkladně vymetli dům, zjistil jsem, že tam máme spoustu vidlí z různých statků. Na co je mi deset vidlí, když mám jen dvě ruce? Tak jsem si řekl, že než to vyhodit do šrotu, bude lepší udělat si výlet do Muzea vidlí a ještě navíc získat titul vidláci," představil Josef Caletka tašku plnou vidlí, kterou s manželkou pracovně nazvali Hanácká směs.

Svůj výlet z Oseka do Lichnova spojili s nákupem pstruhů v Tylově a s návštěvou známého muzea v Kopřivnici. Návštěvníci v sobotu přivezli do Lichnova také obzvlášť vzácné starobylé vidle z osady Zadní Ves u Karlovic, které sloužily v jejich chalupě už v době, kdy tam fungoval vyhlášený hostinec neboli Gasthaus.