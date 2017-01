Sníh na lyžařských svazích

Okolo půl metru sněhu leží na sjezdovkách v lyžařských střediscích.

Ilustrační foto.Foto: Zdeněk Horák

Nejvíce sněhu v Jeseníkách zatím hlásí Ostružná, a to od 50 do 100 centimetrů prachového sněhu. Na Kopřivné v Malé Morávce je maximálně 60 centimetrů technického sněhu, stejně je tomu v Karlově. Na sjezdovkách na Pradědu je od 55 do 75 centimetrů.

Annaberg v Andělské Hoře má do 45 centimetrů, shodně jako Skiaréna Vrbno pod Pradědem. Očekávané sněžení ale přidá na svahy další centimetry, potřebují je zejména běžkaři pro pohodlné stopy.