Smetanovy sady soutěží o titul Park roku

Smetanovy sady, které leží v samém centru Krnova, za posledních deset let podstatně změnily svou podobu. Radnice je s výsledkem úprav spokojená, chce se pochlubit a poslechnout si názor odborníků. „Město přihlásilo Smetanovy sady do soutěže Park roku 2017, kterou vyhlásil Svaz zakládání a údržby zeleně,“ informovala mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Smetanovy sady v Krnově. Ilustrační foto.Foto: Dita Círová

Čím je park výjimečný? Co by mohlo porotu přesvědčit o udělení titulu? „Smetanovy sady by mohly porotu zaujmout především zakomponováním moderních prvků do historických souvislostí,“ odpověděl Dušan Martiník z odboru životního prostředí důvody Městského úřadu Krnov.

Smetanovy sady kopírují městské hradby, které byly srovnány se zemí v 70. letech 19. století. „Pyšní se bohatou historií, drobnou architekturou v podobě fontán, památníků, soch a dalších uměleckých artefaktů, ale především velkým množstvím stromů, mezi nimiž převažují lípy, javory, jírovce a platany,“ popsala park Dita Círová.

Stromů je ale dnes v parku méně než dříve. Kácet se začalo v letech 2011-2012. Stromy byly staré a nemocné, na jejich místo byly vysázeny nové. V následujících letech probíhaly v parku úpravy za téměř 25 milionů korun.

„Obnovily se komunikace, upravila významná místa, obměnily lavičky, odpadkové koše, instalovalo nové veřejné osvětlení, vodovodní přípojky, šachty, fontány a také vybudovala dvě dětská hřiště,“ připomněla Dita Círová. Před koncem roku 2015 pak byla ukončena třetí etapa za 3,6 milionu korun. Kácely se další stromy, odstranily keře, obnovil trávník a vysadila zeleň.

Lidé si na novou podobu parku postupně zvykají, děti a studenti sousedícího gymnázia se už naučili využívat i prvky, o nichž si všichni původně mysleli, že to jsou sochy a nemá se na ně lézt. Ne každý je však ze současné podoby parku nadšen.

Známým kritikem rekonstrukce je Jaroslav Balcárek. „Rekonstrukci rozhodně nepovažuji za vydařenou. Nelíbí se mi například 24 naprosto zbytečných betonových desek 2 krát 4 metry v trávnících. Nemají žádné využití, stejně jako altán s parterem. Ten byl dosud využit snad jednou, svou dispozicí je totiž pro jakoukoli produkci nevhodný, je úzký a dlouhý a není krytý proti dešti,“ uvedl některé z výhrad Krnovan.

A kdy se dozvíme, jak Smetanovy sady dopadly v soutěži? „Porota do Krnova přijede 11. září, svůj výrok oznámí v polovině října,“ odpověděla Dita Círová.