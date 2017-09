Chudé děti mohou mít i letos školní obědy zadarmo

Peníze poskytuje stát i neziskové organizace. Projekty mají zvýšit i školní docházku a integraci do společnosti.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Zaplatit dítěti obědy ve školní jídelně? Pro někoho samozřejmost, jiní si to však nemohou kvůli své finanční situaci dovolit. Právě těmto rodičům je na Opavsku i Bruntálsku nabízena pomoc ve formě obědu pro jejich ratolest zdarma. V obou okresech fungují hned dva projekty.

První z nich má již několikaletou tradici a jedná se o projekt nadace Women for Women s názvem Obědy pro děti, na němž se finančně podílí také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

„Jsou do něj zapojeny všechny opavské základní školy. Ve školním roce 2015/2016 to bylo 48 žáků, o rok později 82 a dalších 20 jich bylo podpořeno od ledna do června letošního roku. Větší počty uvádějí vesměs sídlištní školy.

Hodnotíme to kladně, protože díky této iniciativě a solidaritě můžeme společně umožnit potřebným dětem získat to, co jim chybí a má vliv na jejich zdraví,“ uvedla mluvčí Opavy Lada Dobrovolná.

V letošním školním roce se prostřednictvím Obědů pro děti zdarma stravuje zatím 77 dětí. „Děti vytipovávají ředitelé jednotlivých škol a následně vše schvaluje opavský odbor školství,“ konstatoval ředitel Zařízení školního stravování (ZŠS) Opava Dalibor Zeman.

Letos poprvé mohou rodiče využít i dalšího projektu, kterým jsou Obědy do škol. Peníze potřebným dětem přerozděluje Moravskoslezský kraj (MSK) pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

„Ministerstvo uvolnilo prostředky, které získalo z dotací z Evropské unie, krajům. Ty je dále poskytují jednotlivým školám. Prostředníkem jsou však tady úřady práce, které rozhodují, zda mají děti na oběd zdarma nárok,“ vysvětlil Dalibor Zeman.

Dosáhnou na něj tedy jen některé z nich. „Cílovou skupinou jsou děti ve věku od tří do patnácti let, přičemž rodiny se musely po dobu tří po sobě jdoucích měsíců nacházet v hmotné nouzi,“ doplnila Pavlína Volná z kanceláře hejtmana MSK.

V případě neziskové organizace Women for Women tato podmínka splněna být nemusí. Projekt MPSV však nabral zpoždění, a rodiče tak mohou o peníze na oběd pro své děti zažádat až do konce září.

„Peníze budou k dispozici až někdy na začátku listopadu, takže jsme museli požádat o předfinancování opavský magistrát, který se k tomu postavil čelem a pomohl nám. Ještě tedy není znám konečný počet dětí, které budou v Opavě v projektu Obědy do škol zapojeny.

K 31. srpnu to nicméně bylo celkem 154 dětí jak ze základních, tak i z mateřských škol,“ doplnil Dalibor Zeman s tím, že dítě může být zapojeno vždy pouze do jednoho z obou projektů.

O dobrých zkušenostech s projekty, díky kterým mají děti obědy ve školní jídelně zdarma, jsme hovořili se sociálními pracovníky krnovské Armády spásy. „Tuto možnost využily jak klientky našeho azylového domu, tak rodiny, s nimiž pracujeme v rámci terénních programů. Máme dobrou spolupráci se školními jídelnami Žižkova nebo náměstí Hrdinů,“ uvedla Ester Moravcová z krnovské Armády spásy.

Projektu organizace Women for Women mohou využívat například samoživitelky. Tou je například také klientka azylového domu, jejíž dvě děti v loňském školním roce v jídelně obědy zdarma měly. „Byli to oba prvňáčci, maminka je samoživitelka v obtížné životní situaci, splnila všechny podmínky a děti měly každý den oběd a mohly jíst spolu s ostatními,“ uvedla Ester Moravcová.