Skautské mosty na téma kořeny skautingu v Krnově

První skautské oddíly v Krnově vznikly v období první republiky. Před devadesáti lety zde bylo poprvé zaznamenáno působení německých skautských oddílů Pfadfinders a před osmdesáti lety v Krnově vznikl první český oddíl. Jeho vedoucím se v roce 1937 stal Josef Hankus.

Skautský pozdrav družiny Lišek v Krnově provázel akci Skautské mosty, uspořádané ke kulatému výročí 90 let německého skautingu a 80 let českého. Připomněla mosty mezi generacemi skautů.Foto: Krnovská trojka

Dochovala se jeho legitimace, vystavená přímo A. B. Svojsíkem. Josef Hankus se za dob války zapojil do odboje.

Tato výročí a události připomenula akce Skautské mosty. „Hledali jsme společně to nejlepší, co nás potkalo vzpomínali na ty, kteří nám udali směr životem. Bohužel ti nejsprávnější skauti už odešli do skautského nebe a někteří, kteří slíbili, měli zdravotní a jiné problémy," zhodnotili akci skauti z pořadatelského oddílu Krnovská trojka.

Akce Skaustké mosty byla určená všem skautům bez rozdílu věku. Nejmladší skautka čtyřletá Janička se tak setkala s pětašedesátiletým skautem s přezdívkou Mýval. Skautsky nejstarší Charlie Vydra je členem skautu od roku 1968.

Program setkání si všichni užili. Nechyběly pokřiky družin, Jestřábi scénka ze života zakladatele Josefa Hankuse, vystoupení s ekologickou tématikou, písničky, Mauglí scénka, zábavné aktivity pro malé i velké, film z historie skautu.

Povídalo se a vzpomínalo ještě po půlnoci.