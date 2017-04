Shodnou se Heřminovy a Zátor na kanalizaci?

Aby se z plánované heřminovské nádrže nestala stoka, musí septiky a žumpy nahradit kanalizace. Ta ale bude velmi komplikovaná a nákladná. Drahý bude i provoz a stočné. Co na to místní?

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Povodí Odry chce kvůli plánované nádrži vybudovat na své náklady kanalizaci a pak ji zadarmo předat do užívání obcím Nové Heřminovy a Zátor. Zatímco Zátor už má na odkanalizování platné stavební povolení, Nové Heřminovy o kanalizaci nestojí.

V oblasti s řídkou zástavbou je nutné pokládat velmi dlouhé potrubí. Navíc se kvůli spádovým podmínkám musí odpadní voda několikrát přečerpávat. To znamená, že o vysoké provozní náklady se podělí jen omezený počet uživatelů kanalizace, takže tomu bude odpovídat i výše stočného. Ta by se podle odhadů měla pohybovat kolem padesáti korun za kubík.

KRAJ S KANALIZACÍ NEPOČÍTÁ

Nové Heřminovy považují budování kanalizace v tak náročných podmínkách za nesmysl.

Starosta Ludvík Drobný zveřejnil v obecním zpravodaji, že ani krajský plán rozvoje vodovodů a kanalizací DUR v Heřminovech s kanalizací nepočítá. „S přihlédnutím k velikosti obce a předpokládaným nákladům na vybudování nové splaškové kanalizace navrhujeme ponechat likvidaci odpadních vod v zájmovém území stávajícím způsobem, tedy přímo u zdroje v žumpách či septicích.

V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV," uvádí krajská koncepce o likvidaci odpadních vod v Nových Heřminovech.

HEŘMINOVY: DOMÁCÍ ČISTIČKY

„Cena kanalizace přesahuje 100 milionů korun. Zkuste si spočítat, kolik je domů v Heřminovech a na kolik desítek let dopředu by nám za stejné peníze mohli zajistit pravidelné vyvážení jímek. Pokud by vznikla potřeba důkladně čistit odpadní vody, doporučujeme úplně stejně jako kraj jít cestou lokálních čistíren, které nás do budoucna na rozdíl od kanalizace nezatíží zbytečnými náklady," shrnul stanovisko Nových Heřminov starosta Ludvík Drobný.

Podle něj by individuální čistírna u domu při využití dotací nestála více než 20 tisíc korun, zatímco u darované kanalizace má jen samotná přípojka stát každého majitele domu průměrně 50 tisíc korun.

Jak se bude vyvíjet stočné, lze dnes jen těžko odhadovat.

ZÁTOR: CHCEME KANALIZACI!

Pro starostku Zátoru Salome Sýkorovou představuje příprava kanalizace a čističky několik let práce. Odkanalizována bude pouze spodní části Zátoru.

„To znamená, že kanalizaci bude mít asi třetina občanů z území Loučky. Nejsme na tom tak dobře jako Heřminovy, kde je kanalizace pro všechny. Pokud vám ji Povodí Odry nabízí jako jeden z benefitů, tak kanalizace vám zhodnotí pozemky, pokud je někdy budete chtít prodat," uvedla Sýkorová na setkání s heřminovskými občany.

„Dnes už není možné pouštět odpadní vody přímo do potoka Zátoráčku, jak jsou někteří zvyklí. Likvidaci splašků jednak musíme ošetřit tak, aby to bylo v souladu s legislativou, ale hlavně jde o to, abychom z řek neměli stoky," vysvětlila Salome Sýkorová proč považuje kanalizaci za nezbytnou.

Zatímco Zátor nabízí sousední obci spolupráci při budování společné kanalizace a čističky, Nové Heřminovy označují kanalizaci za vnucený dar, který je zcela nevhodný pro obec s řídkou zástavbou. Navíc kanalizace je koncipována pouze pro likvidaci splaškových vod, ale problematiku odvedení dešťových srážek nijak neřeší.