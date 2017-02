Senioři trénují a soutěží: Jedeme v tom společně

Zatímco loni vedla pomyslná trasa závodu z Pradědu do Prahy, letos senioři zamíří na svých rotopedech a šlapadlech až do Paříže. Tuto akci „Jedeme v tom společně" vymyslel ředitel Domova pro seniory ve Vrbně pod Pradědem Jan Vavřík. Loni se do akce přihlásilo 22 domovů, letos už jich je přes padesát.

dnes 10:26 SDÍLEJ:

Soutěž Jedeme v tom společně berou senioři ve Vrbně s nadšením.Foto: facebook Jedeme v tom společně

„Jsem hrdá na to, že tento nápad vzešel odsud z Vrbna a uchytil se po celé republice. Akce se mi moc líbí, zapojil se do ní opravdu celý domov a všichni se zde vzájemně podporují," řekla loni při zahájení soutěže starostka Vrbna pod Pradědem Květa Kubíčková. Soutěž probíhá po celý březen a duben. Jezdí se dvě hodiny denně. Zapojit se může 12 seniorů z jednoho zařízení. Ostatní mohou jet mimo hlavní soutěž. K dispozici musí mít každý domov nejméně dva a nejvíce čtyři stroje. Výsledky jsou průběžně zapisovány do tabulky. Vítězi jsou nejen ti nejvýkonnější, ale všichni, kterým se podaří naplnit vlastní možnosti. „Když jsem nastoupil do funkce ředitele tohoto domova pro seniory, mezi prvními cíli, co jsem chtěl, bylo rozpohybovat seniory. Přimět je aktivněji prožívat dny, trávit je s dalšími obyvateli. A to se nám podařilo, měli jsme mezi účastníky akce také člověka bez nohy. V jednom ze soutěžících domovů se dokonce podařilo aktivizovat paní, která skoro celý den proležela a takřka nekomunikovala s okolím. Jsou to hezké příklady a důkaz, že náš projekt má smysl," vysvětlil ředitel domova Jan Vavřík. Seniory, kteří už na soutěž trénují, přišel ve středu 8. února pozdravit ministr financí Andrej Babiš, který je patronem vrbenského domova. Z okresu Bruntál se kromě pořadatelského vrbenského domova letos zapojí do akce Jedeme v tom společně také Domov pro seniory Bruntál – Centrum Pohoda Bruntál a Domov pro seniory Krnov. „Zapojujeme se letos poprvé, naši klienti se těší, jezdit bude moci každý, kdo bude chtít, kapacitu naplníme," uvedla Tereza Blažčíková, manažerka kvality krnovského domova. Gabriela Mathiasová

Autor: Redakce