Máte rozkvetlý balkon, okno či krásnou zahradu? Přihlaste se do tradiční soutěže Šedivé, či zelené.

Fotografie z loňského ročníku.Foto: Karel Oubělický

„Soutěž má tři kategorie. V kategorii Rozkvetlé okno, balkon se hodnotí všechna okna a balkony bytu, kategorie Rodinný domek je určena majitelům rodinných domů, kteří se chtějí porotě pochlubit svou přírodě blízkou zahradou.

Třetí kategorii „Příroda na nečekaných místech ve městě" mohou obeslat fotografové snímky zajímavých jevů, které dokazují, že příroda se navzdory člověku snaží sama infiltrovat do města a objevuje se i tam, kde by to nikdo nečekal," uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Vítěze čekají hodnotné ceny, uzávěrka přihlášek je 30. června.

Gabriela Mathiasová