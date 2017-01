Sběratelé panenek se setkají na zámku

Do světa dívčích her a vzpomínek na dětství mohou vstoupit diváci výstavy nazvané Panenky a všechno kolem nich. Panenky, medvídci, kočárky, postýlky, pokojíčky, to vše uvidí v malé výstavní síni zámku v Bruntále. Až do 19. února je zde k vidění sbírka manželů Ludmily a Karla Schovajsových.

Panenky a další hračky mohou nyní obdivovat návštěvníci výstavy na zámku v Bruntále.Foto: DENÍK / Dalibor Otáhal

Příběh Ludmily Schovajsové dokládá, že začít něco sbírat a věnovat se tomuto koníčku může člověk kdykoliv. Její sbírka totiž není tvořena hračkami, které jako malá měla, právě naopak. „Jako malá jsem měla gumovou panenku. Kočárek a jiné důležité věci pro malou holčičku nebyly reálné, protože pocházím ze šesti dětí. Kupovaly se pouze praktické dárky. I kvůli tomu jsem se naučila ruční práce, které dnes velmi často využívám," zavzpomínala sběratelka Schovajsová na své dětství. Základ její sbírky vznikl až mnohem později. Když slavila padesáté narozeniny, jen tak pro radost a pro potěšení si koupila medvídka. Byl to její první míša. Dnes jich má téměř sto. S panenkami začala v okamžiku, kdy na burze narazila na takovou, kterou měla v dětství. Od té doby spolu s manželem sbírá dětské hračky, řadu ze získaných kousků je nutno opravit, vyrobit něco z kovu, dřeva či papíru, na panenky je třeba něco ušít nebo uháčkovat. Diváci na výstavě uvidí hračky především tuzemské výroby, několik exponátů je i z Německa, Polska a Ruska. Na zámku v Bruntále také proběhne velké setkání sběratelů panenek, které se chystá na sobotu 11. února ve 14 hodin.

Autor: Dalibor Otáhal