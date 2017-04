Saunový svět pro Bruntál

Sauna v bruntálském parku patří k raritám v České republice, je jedna z mála, kde se topí dřevem. Vytvořila se zde komunita vyznavačů sauny, která například pořádá Vánoční běh saunařů. A tak není divu, že v se v souvislosti s plány na vybudování saunového světa ve wellness centru začaly šířit obavy: chtějí nám zrušit naši saunu!

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Vraný

Milovníci saunování mohou být v klidu, o unikátní saunu by Bruntál přijít neměl. „Předpokládáme, že i po vybudování saunového světa zůstane sauna v parku v provozu. Saunový svět v rámci wellness centra bude spíše masovějším a komerčním typem zařízení, které má rozšířit služby wellness centra jako takového.

Sauna v parku má jak svoji klientelu, tak navíc také svá specifika ve vytápění dřevem a atmosféře spíše klidnějšího, menšího zařízení," uvedl jednatel Technických služeb Bruntál Václav Frgal.

Že mají vedle sebe existovat obě sauny, potvrdil i místostarosta Bruntálu Libor Unverdorben: „Jsem pro, aby sauna v parku zůstala zachována," řekl.

Plány na vybudování saunového světa vznikly se záměrem rozšířit služby ve wellness centru, podle zkušeností z jiných zařízení by to mělo zvednout návštěvnost o dvacet až třicet procent. „Navíc saunování je ve spojitosti s relaxací a různými saunovými ceremoniály, které zde chceme taktéž pořádat, stále populárnější.

V rámci saunového světa máme v úmyslu provozovat i masáže, které v současné době ve wellness centru scházejí," podotkl Václav Frgal.

Zatím je projekt ve fázi zadání studie proveditelnosti, která by měla nastínit ekonomickou stránku záměru vybudování saunového světa. V zadání studie je počítáno se čtyřmi vnitřními saunovými místnostmi (dvěma finskými saunami s rozdílnou teplotou, aromatickou saunou a tropickou nebo bio saunou), Kneippovým chodníkem, místností pro masáže, prostorami pro odpočinek a malou recepcí.

„Sauny jsou plánovány jako společné, ale budeme klást důraz na dobrý pocit zákazníků z hlediska intimity. Vytápění bude rozdílné dle druhu jednotlivých saun," dodal Václav Frgal.

Saunový svět by měl zahrnovat i část venkovní, kde by mohla být ještě jedna sauna, vířivka, ochlazovací sprcha a další relaxační prostory, zútulněné formou udržované zahrady. Pro návštěvníky by tak mohlo být i v zimním období zpestřením ochlazování na sněhu.