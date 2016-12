Saunaři vyběhli ze své potírny do ulic

Milovníci sauny v Bruntále pořádají na konci roku veselou akci, Vánoční běh saunařů.

I letos vyrazila dvacítka milovníků saunování na krátký běh do jedné z nejbližších hospůdek do bistra Emona na pohárek svařeného vína na zahřátí. Po přípitku saunaři, oděni jen v prostěradlech a nejrůznějších pokrývkách hlavy, běželi zpět do potírny.

Na tři vylosované účastníky běhu čekala odměna v podobě permanentky do sauny, láhve likéru a čtyř porcí grilovaného kuřete. Poslední letošní saunu si pánové mohou dát v Bruntále právě dnes, kdy je otevřeno pro muže.