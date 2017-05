Salla terrena se dočká obnovy

Lepší budoucnost čeká už v dohledné době desítky let nevyužívanou sallu terenu v zahradě zámku v Bruntále.

Salla terrena v zámeckém parku v Bruntále.Foto: DENÍK / Dalibor Otáhal

Návrhů na využití sally tereny bylo v minulosti poměrně hodně, měl zde například vzniknout klub pro seniory nebo pro mládež a takřka na spadnutí už bylo její přebudování na pivovar.

Ze všech nápadů ale postupně sešlo a teprve teď se začíná blýskat na časy a salla terrena se skutečně dočká opravy. Krajský úřad Moravskoslezského kraje už podal žádost o peníze z evropských grantů na její revitalizaci společně s jejím okolím.

„Byl to jeden z takových středních projektů, celková proinvestovaná částka by měla dosáhnout asi 30 milionů korun. Celý projekt by pak mě být ukončen do dvanácti měsíců po jeho zahájení. Záležet bude samozřejmě na tom, kdy se začne. Já pevně věřím, že to bude co nejdříve," vyjádřila se ředitelka bruntálského muzea Hana Garncarzová.

Salla terrena byla postavena v roce 1894 na místě bývalého pivovaru. Místnosti ve spodní části, které pivovar využíval, zůstaly tehdy zachované. „V horní části byly vytvořené zahrady a náš nový projekt směřuje k tomu, že v jedné části se zahrada na střeše obnoví. Ve druhé části to nejde, protože schodiště už bylo zabetonované," vysvětlila historička bruntálského muzea Ľubica Mezerová.

„V části obnovené sally terreny pak bude, stejně jako kdysi oranžérie. Na bruntálském zámku se, jak dokládají dobové fotografie, svého času dokonce pěstovaly banány," dodala historička Mezerová.

Druhá část by pak měla být využita pro setkávání odborníků i laické veřejnosti na akcích a projektech, které muzeum pořádá: „My už pracujeme se seniory, s dětmi, vlastně se všemi návštěvníky, abychom je nemuseli tahat jen do zámku, ale mohli bychom využívat i další prostory a pochopitelně i přilehlý park," řekla Ľubica Mezerová.

Ladislav Olejníček