S průvodcem po městě

Turisty po městě provází nadšenci ze zájmu a navíc zadarmo.

Předseda Klubu Za starý Bruntál Pavel Rapušák provází po městě výletníky. Na snímku s turisty z Dolní Lutyně.Foto: DENÍK / Dalibor Otáhal

Ačkoliv Městské informační centrum Bruntál turistům nenabízí průvodcovské služby, jsou případy, že se návštěvníkům města tohoto servisu dostane. A to nanejvýš kvalifikovaného a navíc zdarma.

Pokud se na bruntálské infocentrum nějaká skupina výletníků předem obrátí s prosbou o zajištění průvodce městem, zvolí pracovníci infocentra sázku na jistotu a zavolají předsedovi Klubu Za starý Bruntál.

„Provázím turistické skupiny tak čtyřikrát pětkrát do roka. Většinou to dělám já, protože málokdy má někdo z dalších členů čas,“ řekl Pavel Rapušák, předseda Klubu Za starý Bruntál. Málokdo ale zná o městě tolik podrobností a snad o každém starém domě tolik zajímavostí, jako právě on.

V úterý 27. června provázel zájezd z Kobeřic a vycházka městem se díky jeho podrobnému výkladu protáhla na čtyři hodiny. Hned další den provázel skupinu výletníků z Dolní Lutyně a i oni si pochvalovali zasvěcené vyprávění plné podrobností.

Návštěvníci se například dozvěděli, proč šel lnářský průmysl v našem regionu po roce 1945 do útlumu a rušily se zdejší textilní podniky.

„Len se musí pěstovat na stejném poli a nesmí se střídat s jinou plodinou, až po sedmiletém období dává kvalitu. Původní obyvatelstvo bylo odsunuto a noví osadníci to nevěděli, místo lnu třeba zasadili brambory. Těm se v půdě po lnu nedařilo, takže to dopadlo tak, že nebyl len ani brambory,“ vysvětlil Rapušák příčinu soumraku lnářství s příchodem nových osídlenců.

Na damašek, nejlepší výrobek ze lnu, bylo dokonce zapotřebí lnu jako minimálně dvacetileté monokultury.

Díky jeho výkladu se výletnici z Dolní Lutyně vraceli domů nabyti informacemi o Bruntálsku. „Mohli bychom z toho teď odmaturovat,“ žertovali turisté.