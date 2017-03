Jiří Uhlíř: Překonat extrémní chlad dokáže v podstatě každý

/ROZHOVOR/ Můžete ho potkat například cestou na Lysou horu nebo Praděd. Přijde vám ale zvláštní, že i v patnáctistupňovém mrazu pochoduje jen v bermudách. Spolu se svým velkým učitelem a inspirátorem Wimem Hofem říká, že takového výkonu je schopen prakticky každý.

Jiří UhlířFoto: DENÍK / Milan Freiberg

Jak jste se dostal k otužování?

Nebyl to pro mě hlavní cíl, spíš to začalo tak mimochodem. Snažil jsem se načíst nějaké informace o člověku, který se jmenuje Wim Hof. To je muž, který má z pohledu vědy v podstatě nadpřirozené schopnosti. Má 26 zápisů do Guinessovy knihy rekordů a všechny souvisejí s překonávání extrémního chladu.

To, co on dělá, by každého jiného člověka zabilo. Sám ale tvrdí, že to prakticky dokáže každý.

Jak to vlastně funguje?

Podstatou je změna chemických procesů v těle. Tělo se dostane do situace, kdy si myslí, že je ohroženo a hypotalamus, jako součást nervového systému, vyšle hormonálnímu systému signály, aby produkoval příslušné hormony, například adrenalin.

Dnes se pohybujeme většinou v nepřirozeném prostředí. Jsme vlastně dokonalou kopií našich předků, ale utekli jsme do civilizace. Původní obranné mechanismy v sobě máme, ale už je vědomě nepoužíváme.

Zmínil jste pokusy s extrémním chladem. Dal byste příklad?

Jedním z pokusů Wima Hofa bylo zasypání ledem o teplotě mínus dvacet stupňů na téměř dvě hodiny. Jeho jádrová teplota se přitom snížila jen nepatrně. Těmito pokusy přitáhl vědce. Ti například potvrdili, že metabolická aktivita jeho buněk v meditativním stavu je o 300 procent vyšší než u běžného člověka.

Je to určitě otázkou ovládnutí mysli.

Jeden z pilířů jeho učení je právě ovládnutí mysli, další je dechové cvičenía poslední postupné, nenucené otužování. Podstatné je odbourávání vlastních strachů a obrana před strachy druhých. Také si myslím, že je dobré vystavit tělo na pár okamžiků denně vědomé nepohodě.

Například krátký úsek cesty do práce absolvuji v lehké mikině, místo abych si oblékl bundu, i když je třeba mínus deset.

Pozorujete díky této metodě i nějaké změny na sobě?

Touto metodou můžete podle jejího autora získat zdraví, štěstí a sílu. Pozoruji na sobě nárůst vitality. Vyhýbají se mi například chřipky, když udeří a kosí lidi v mém okolí. Pokud už nějaká nemoc přijde, trvá jen krátce. Metodu Wima Hofa jsem naučil před rokem i svou osmašedesátiletou mámu. Pozoruji na ní, že má fyzičku jako padesátiletý člověk a výrazně zlepšené zdraví.

Poraďte tedy recept jak na to?

Je dobré to dělat jen vsedě nebo vleže v relaxované poloze, a rozhodně ne při činnostech vyžadujících pozornost a v blízkosti vody. Metoda má tři fáze. Začíná se uvolněným, hlubokým, intenzivním dýcháním až do stavu, kdy se člověku začne točit hlava nebo cítí brnění po těle.

V další fázi pak vůbec nedýchá, protože tělo má přebytek kyslíku. V závěrečné fázi, až přijde signál těla k nádechu, se pak mohutně nadechnete, zadržíte dech a zatnete svaly po těle. Tak vydržíte několik vteřin a pak vydechnete. Tento cyklus můžete několikrát opakovat.

Šíříte tyto myšlenky i dále?

Založili jsme skupinu LedoBorci Česko, podobná skupina funguje pět let na Slovensku. S projektem je spojena i charita a darování krve. Na akcích se vybírá vstupné a výtěžek putuje na nějaký zajímavý projekt jako například vybudování dětského hřiště nebo podpora sportovní činnosti.

Byl bych rád, kdyby vzniklo více takových skupin. Mám sen, že bych pak tuto rozsáhlou síť představil samotnému Wimu Hofovi.

Jaké chystáte nejbližší akce?

Chystáme už druhý ročník výšlapu na Praděd v den pořádání Jesenické sedmdesátky 12. března, který chceme opět absolvovat jen v kraťasech. V lednu jsme takto byli i s nováčky na Lysé hoře a v prosinci jsme vylezli na Praděd.

Jiří Uhlíř se narodil roku 1974 v Bruntále. Žijev Opavě. Podniká jako investiční specialista. Bližší informace o otužování a metodě najdete na facebookové stránce LedoBorci Česko.

