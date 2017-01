Rok 2017: začíná nové období

Prvního ledna nezačal jen nový rok, ale rokem 2017 se nám otevřel celý nový devítiletý cyklus.

Eva Tomešková podle numerologie a tarotových karet předpověděla, co můžeme očekávat v novém roce.Foto: DENÍK / Gabriela Mathiasová

A pokud se nám s koncem roku 2016 podařilo ukončit vše zastaralé a nefunkční, čekají nás nové šance a příležitosti, těšit se můžeme na příchod nových energií a informací. Jak je využít co nejlépe? Možná vám pomůže, když k tomu budete znát, co o roce 2017 odhaluje numerologie a tarotové karty.

Předpověď na rok 2017 připravila pro čtenáře již tradičně Eva Tomešková.

Eva Tomešková předpovídá Podle numerologie je rok 2017 pod vibrací čísla 1. Začíná nový devítiletý cyklus a energie jedničky nám otevírá nové směry. Budeme postaveni do nových situací, takových, které jsme dosud neměli příležitost řešit.

Je to rok zlomový, kdy bychom měli už konečně pochopit, že člověk nemá jen materiální podstatu, ale že je to bytost duchovní. Měli bychom využít svou intuici, být empatičtí a citliví. V roce 2017 nás čekají důležité karmické zkoušky.

Rok 2017: co říkají čísla?

2 – Dvojka znamená zvýšené emoce, citlivost a intuici. Vede nás k tomu, že dokážeme vnímat situaci druhých lidí subjektivně mnohem hlouběji.

0 – Nula v letopočtu pozitivně ovlivňuje všechna okolní čísla. Nula podporuje prosazení nových projektů a cílů, které nám přináší číslo jedna, a také ještě posiluje vysokou citlivost čísla dvě.

1 – Jednička je číslo ve znamení autority, prosazování, přesného zamíření, což nám přinese dobrou orientaci pro řešení konkrétních záměrů. Je to číslo, které otevírá nové šance a příležitosti, a my ho máme jednak v letopočtu, ale hlavně je to určující číslo roku. Celý rok 2017 je pod vibrací jedničky.

7 – Sedmička přináší hlubší duchovní zaměření, a to ve všech aspektech denního života. Je to číslo léčitelů – číslo, které zajistí přenos duchovní energie. Ta všeobecně léčí vše, ale jen tehdy, pokud jí dáme prostor, tedy pokud dáme prostor meditaci, léčivým dotekům a komunikaci s vnitřní podstatou naší existence.

Nastávající rok pohledem věštkyně

Nová devítiletá etapa nám přinese nové myšlení a nové vnímání. Právě v tom bude rok 2017 zlomový. Budeme prožívat rok pod celkovou vibrací čísla jedna, což kromě nových možností také znamená, že nás čekají určité karmické zkoušky – budeme postaveni do situací, kdy bude velmi důležité se správně rozhodnout.

Tato rozhodnutí budeme muset udělat jak v oblasti hmotné, tak duchovní. Dokážeme to? Cestu nám bude ukazovat již zmíněná intuice a empatie. Hlubší moudrost se postará o to, abychom vše zvládli a rozhodovali se co nejzodpovědněji pro naši budoucnost.

Změny, které nás v roce 2017 čekají, se budou týkat také komunikace, a to jak přímé osobní, tak celoplošné – mediální. Všechny toky informací by si každý z nás měl vždy ověřit a přefiltrovat. Jak?

Použijme k tomu jednak vlastní úsudek a potom i úsudek, který nám nabízí naše prověřené důvěryhodné okolí. Jde také o to, že konkrétní informace může pro každého z nás znamenat něco jiného a každý může využít informaci pro řešení své konkrétní situace jinak.

Čísla a karty ukazují, že již brzy zjistíme, že je třeba změnit myšlení a přistupovat ke všemu originálním způsobem, ale také s trpělivostí. To, co se máme v dané chvíli naučit, je improvizace.

Ekonomická sféra

Tak jako v ostatních sférách se i ve sféře ekonomické projeví vláda jedničky. Ta nám ukazuje jasnou potřebu změny pravidel. Změnu myšlení vnese do ekonomické sféry hlavně ženská energie, a to díky spravedlivému vnímání celkové situace.

Nastolí se tak lepší ekonomická konstelace – větší rovnováha a stabilita. Je potřeba se znovu zaměřit na „základní stavební kameny". Důležitou roli bude hrát odbornost!

Politika

V politické sféře si uvědomujeme potřebu změn již delší dobu. Očekávejme, že tyto nutné změny budou prováděny velmi delikátním, ale fundovaným způsobem. Otevírají se dveře pro šťastné změny týkající se mužského autoritativního přístupu. Průběh změn ale bude pozvolný, trpělivost je tu na místě.

Sociální sféra

V sociální sféře se musíme co nejvíce oprostit od nejistoty, strachu a nefunkčnosti. První polovina roku bude velmi citlivá, ve druhém pololetí se vše karmicky uvolní a začnou fungovat pozitivní aspekty – stabilita, moudrost, autorita a štěstí.

Klima

Lidé v našem kraji se po tragických zkušenostech bojí hlavně velké vody. V roce 2017 nám s vysokou pravděpodobností nehrozí nic zásadního a ničivého, a to ani co se týká sucha a větru.

Vše by se mělo držet v únosných mezích průměru, situace je stabilní díky klimatickým podmínkám, ale i předchozímu úsilí a opatřením. Pozor ale: stále je třeba mít na paměti, že je nutné chránit zdroje pitné vody.

Gabriela Mathiasová