Revoluční vlak zastavil i v Krnově

S tažením proti drogám je třeba začít u dětí. K tomu dospěli organizátoři jízdy protidrogového vlaku, zástupci kraje i města.

Revoluční vlak nabízí příběh, který návštěvníka zavede na fotbal, do barů, k autonehodě, do vězení i vyšetřovací místnosti, na lékařské pracoviště i do feťáckého brlohu.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Kraj dotuje protidrogový vlak částkou 966 tisíc korun, město Krnov na něj přispělo 250 tisíc korun. Díky tomu byl minulý týden na krnovském nádraží k dispozici školám i veřejnosti Revolution Train – Revoluční vlak. Multimediální vlaková souprava formou interaktivních zážitků přináší zcela nové pojetí primární prevence hlavně pro cílovou skupinu dětí a mládeže ve věku 12 až 17 let. Dokáže efektivně působit na jejich osobnost a ovlivnit pohled na legální a nelegální drogy. POZNÁMKA FIDELA KUBY: Kytara a vlak Jistý bruntálský muzikant vydal učebnici pro začínající kytaristy. Získal na ni dotaci s tím, že je to protidrogová prevence. Prý když se děti učí na kytaru, vyhnou se partě, která zahání nudu alkoholem a drogami. Hezká teorie. Cynicky jsem si představoval mladého bruntálského kytaristu, který se díky této protidrogové učebnici vydá ve stopách vyhlášených abstinentů Jimiho Hendrixe, Jima Morrisona, Janis Joplin, Tří sester, Sex pistols a Kurta Cobaina. Je chvályhodné dotovat z veřejných prostředků hudební výchovu, ale je ostuda, když kytarový pedagog musí předstírat boj s drogami, protože v rozpočtové kolonce kultura je málo peněz a velká konkurence žadatelů. Po protidrogové kytaře jsem byl zvědavý, co se mnou udělá protidrogový vlak. Předem upozorňuji, že moje recenze má zásadní nedostatek: nedokážu zážitek posoudit očima dítěte, kterému je určen. V několika kinosálech designovaných ve stylu Vetřelce nám promítli film, jehož děj a poselství bych shrnul asi takto: Kdo chodí s kamarády na fotbal, ten začne kouřit a pít alkohol. Takto zkažená mládež už s děsivou samozřejmostí hulí trávu, bere taneční drogy, pervitin, kokain a nitrožilně si aplikuje heroin. Když celá parta pod vlivem chlastu a drog nasedne do auta, někdo skončí ve vězení, jiný v rakvi a další zjizvený. Někteří se poučí, jiní dál zápasí s absťákem, páchají loupeže i krádeže, vydělávají si prostitucí a dealerstvím. Když těhotná hlavní hrdinka zjistí, že má žloutenku a za kamarády jen samé asociální pošuky, jde na léčení. Interaktivní 5D zážitek se mi vryl hluboko pod kůži. Dobrovolně jsem podstoupil indoktrinaci balíčkem varovných sdělení, který zahrnuje drogy lehké i tvrdé, ilegální i legální, rekreační i smrtelně devastující. Kreativní brainwashingová metoda je testovaná hlavně na školácích, ale i dospělým dlouho po vystoupení z vlaku hučí v hlavě věta: Co děláš, aby tvé dítě nebralo drogy? Večer jsem zapnul zprávy, zrovna když ukazovali, jak Baníkovci v Opavě páchají sociálně patologické jevy. Okamžitě mi naskočila asociace implantovaná ve vlaku: fotbal je zlo, tam to všechno začalo! Zblokoval jsem sportovní kakály a běžel do dětského pokoje strhat plakáty s Tomášem Řepkou.

Autor: František Kuba