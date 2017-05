Rekonstrukce lázní: obrovská investice

Po modernizaci lázní a krytého bazénu volají Krnované už dvacet let. Věnovalo se tomu několik pracovních skupin, vznikaly studie. Dočkáme se?

Krnovský bazén se od dob svého vzniku moc nezměnil. Modernizaci si určitě zaslouží.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

V posledních letech vznikly na téma krnovské lázně tři studie. Dvě architektonické má město k dispozici. Na třetí, což je studie proveditelnosti, se pracuje. Studii proveditelnosti rada města zadala Radku Steinhaizlovi z firmy Relaxsolution. Zaplatí za ni 180 tisíc korun bez DPH.

STUDIE BUDE HOTOVÁ DO KONCE KVĚTNA

„Požadavek na zpracování studie proveditelnosti vzešel z pracovní skupiny k rekonstrukci lázní už v roce 2015. Dlouhodobě se nám ale nedařilo najít odbornou firmu, která by za rozumné peníze uměla něco takového zvládnout.

To se nyní povedlo a od studie, která by měla být hotová do konce května, očekáváme posouzení variant rekonstrukce stávajících lázní s případnou výstavbou nového objektu bazénu v místě areálu koupaliště, včetně porovnání finančních nákladů obou variant," uvedl místostarosta Krnova Michal Brunclík (ČSSD).

Jako podklad odborníkovi slouží dvě studie. První je koncepční studie firmy Wach z roku 2013, která se zabývala rekonstrukcí stávajícího objektu a jeho rozšířením na rodinné, volnočasové a wellness zařízení. Také zkoumala možnost přičlenění venkovního koupaliště ke krytému bazénu.

Druhá studie z loňského roku z projekční dílny Centroprojektu Zlín řeší rekonstrukci městských lázní. „Tato studie řeší rekonstrukci současného areálu za maximálně 120 milionů korun s posílením saunování a dostavbou bazénové haly, která by kromě plaveckého bazénu byla doplněna o výcvikový a dětský bazén a dva whirlpooly," upřesňuje Michal Brunclík.

OPOZICE: PŘIŠLO TO POZDĚ ALE PŘECE

Že došlo k zadání studie proveditelnosti, kvituje opoziční zastupitel Tomáš Hradil (Krnovští patrioti, Zelení). „Po tomto kroku voláme už dlouho, na zadání jsem se intenzivně podílel. Je škoda, že jej radní loni neschválili a zadali další zbytečnou studii k rekonstrukci.

Tento myšlenkový veletoč vše časově protáhl a na různých studiích k městským lázním už se vyplýtvala spousta peněz."

NEJVĚTŠÍ INVESTICE

Na nezbytnost posouzení obou variant klade důraz další člen pracovní skupiny Radim Rudzinski (ODS).

„Jedná se o největší investici města za mnoho posledních let. Takové peníze si zaslouží maximální pozornost a důkladné prověření ekonomiky a účelnosti," zdůrazňuje Rudzinski. Se studií proveditelnosti budou zastupitelé seznámeni na červnovém zasedání.