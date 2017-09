Rekonstrukce koupaliště: běží lhůta pro nabídky

Město Krnov udělalo další krok k tomu, aby se příští sezonu otevřelo nové koupaliště.

Město má jasnou vizi: 30. června 2018 se bude otevírat nové koupaliště. Místostarosta Michal Brunclík je přesvědčen, že se to stihne. Lhůta pro podání nabídek na rekonstrukci krnovského koupaliště začala běžet včera a končí 5. října.

Harmonogram prací je stanoven tak, aby koupaliště mohlo být na začátku příští sezony otevřeno. „Nechci tvrdit, že se nemůže stát neočekávaná komplikace, způsobená třeba počasím, to nemůžeme předvídat, nicméně celá záležitost je připravena záměrně do dvou let tak, aby dopad na městský rozpočet nebyl drtivý, práce byly provedeny technologicky správně a aby výsledek byl pozitivní,“ uvedl Michal Brunclík.

Projekt nebo spíše jeho načasování má totiž své kritiky. Skupina stálých návštěvníků koupaliště projevila obavy, že Krnované zůstanou příští léto bez koupání. Chtěli, aby se vše nejdřív řádně připravilo a práce začaly hned po sezoně, tedy v září 2018.

Tím by nebyla ohrožena žádná koupací sezóna. Harmonogram města je ale jiný. Kdy se má podle něj začít stavět? „O vítězi soutěže by měla rozhodnout rada města 11. října,“ informovala mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

„Jsem přesvědčen o tom, že některé stavební práce, například bourací, se dají provést ještě v tomto kalendářním roce,“ doplnil Michal Brunclík.

Místostarosta také navrhl, aby firma, která se přihlásí, musela složit jistinu 500 tisíc korun. „Tím se budeme snažit omezit to, aby dodavatel nedal nízkou cenu a pak nám neřekl, že z kapacitních důvodů nepodepíše smlouvu. Půl milionu složí jako takovou pojistku, že to myslí vážně,“ vysvětlil Michal Brunclík.

Rekonstrukce koupaliště bude spočívat v úpravě stávajících venkovních plaveckých bazénových van, které budou opraveny a překryty speciální fólií, v opravě objektu strojovny bazénové technologie a ve vybudování nových akumulačních jímek, včetně úpravy okolních ploch. Dětský bazén bude vybudován nový.

Po rekonstrukci bude mít vodní plocha bazénů kapacitu 505 osob a areál pojme až 1767 návštěvníků denně. Orientační cena rekonstrukce je necelých 37 milionů korun.